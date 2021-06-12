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Almanya’da halkın dörtte birinden fazlası tam aşılandı

12.06.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü ile Federal Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, cuma günü itibarı ile halkın dörtte birinden daha fazlası tam olarak aşılandı.

Almanya’da halkın dörtte birinden fazlası tam aşılandı

Almanya’da bu sabah açıklanan resmi rakamlara göre 83 milyon nüfusun dörtte birinden fazlası tamamen aşılandı. Federal Sağlık Bakanlığı ile hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, cuma günü itibarı ile ülkede 21 milyon 350 bin 96 kişi iki aşısını da oldu. Bu da nüfusun yüzde 25,7'sine tekabül ediyor. İlk aşısını olanların oranıysa yüzde 48,1 olarak açıklandı. Bu da 40 milyon 3 bin 604 kişiye denk düşüyor.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, twitter'den yaptığı açıklamada, Almanya'da 60 milyondan fazla aşılama yapıldığını duyurdu. Bakan Spahn, 40 milyondan fazla vatandaşın en az bir kez aşılandığını ve yine geçen hafta üç kez günlük aşılamada milyon sınırının aşıldığını vurguladı.

Aşı merkezleri eylül sonu itibariyle kapanacak

Federal idari sistemin olduğu Almanya’da pandemiyle mücadele eyalet ve yerel yönetimlerin elinde. Eyalet hükümetlerini pandemiyle mücadelede maddi olarak destekleyen federal hükümet yardımlarını eylül ayı sonunda sonlandıracağından pek çok eyalette kurulan aşı merkezlerinin de kapanması bekleniyor.

Protestan Haber Ajansı epd’nin eyaletlerin sağlık bakanlıklarına sorarak yaptığı araştırmaya göre, pek çok eyalet aslında aşı merkezlerinin kapanmasını istemiyor. Bunun halen nüfusun sadece dörtte birinin eksiksiz aşılanmış olmasıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Federal Sağlık Bakanlığı da ülke çapındaki aşı merkezlerinin, aşı kampanyasının önemli bir parçası olduğunu açıkladı. Ancak mart ayında yapılan aşı zirvesinde federal hükümet eyaletlerin aşı merkezlerinin faaliyetine yönelik desteğini 30 Eylül'de sonlandırma kararı almıştı.

Berlin hükümeti, ağustos sonuna kadar halkın yüzde 70'inin en azından ilk aşısını olacağından yola çıkarak, buna göre hesap yapıyor. Dolayısıyla da ülke çapında faaliyet yürüten aşı merkezlerinin kademeli olarak kapanabileceğinden yola çıkıyor. Ancak gerekli görülmesi halinde aşı merkezlerinin çalışmaya devam edebileceği de vurgulanıyor.

AFP,epd / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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