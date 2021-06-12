Almanya’da halkın dörtte birinden fazlası tam aşılandı

Almanya’da bu sabah açıklanan resmi rakamlara göre 83 milyon nüfusun dörtte birinden fazlası tamamen aşılandı. Federal Sağlık Bakanlığı ile hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, cuma günü itibarı ile ülkede 21 milyon 350 bin 96 kişi iki aşısını da oldu. Bu da nüfusun yüzde 25,7'sine tekabül ediyor. İlk aşısını olanların oranıysa yüzde 48,1 olarak açıklandı. Bu da 40 milyon 3 bin 604 kişiye denk düşüyor.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, twitter'den yaptığı açıklamada, Almanya'da 60 milyondan fazla aşılama yapıldığını duyurdu. Bakan Spahn, 40 milyondan fazla vatandaşın en az bir kez aşılandığını ve yine geçen hafta üç kez günlük aşılamada milyon sınırının aşıldığını vurguladı.

Aşı merkezleri eylül sonu itibariyle kapanacak

Federal idari sistemin olduğu Almanya’da pandemiyle mücadele eyalet ve yerel yönetimlerin elinde. Eyalet hükümetlerini pandemiyle mücadelede maddi olarak destekleyen federal hükümet yardımlarını eylül ayı sonunda sonlandıracağından pek çok eyalette kurulan aşı merkezlerinin de kapanması bekleniyor.