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Almanya’da hastaneye yapılan siber saldırı bir hastayı öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 16:56 | Son Güncelleme

Almanya’da Düsseldorf Üniversite Kliniği’nin sunucularına bilgisayar korsanlarının gerçekleştirdiği siber saldırı sonucu sağlık hizmetlerinin aksaması ile bir hasta hayatını kaybetti.Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Adalet Bakanı Peter Biesenbach yaptığı açıklamada, Düsseldorf Üniversite Kliniği’ndeki bir hastanın hastaneye yapılan siber saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Almanya’da Düsseldorf Üniversite Kliniği’nin sunucularına bilgisayar korsanlarının gerçekleştirdiği siber saldırı sonucu sağlık hizmetlerinin aksaması ile bir hasta hayatını kaybetti.
Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Adalet Bakanı Peter Biesenbach yaptığı açıklamada, Düsseldorf Üniversite Kliniği’ndeki bir hastanın hastaneye yapılan siber saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Biesenbach, hastanın kliğin sunucularına yapılan saldırının ardından verilere erişilememesi nedeniyle sağlık hizmetlerinin aksaması sonucu başka bir hastaneye taşındığını ve orada yaşamını yitirdiğini belirtti. Saldırının şantaj amaçlı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Polis saldırganları ikna etti, saldırı sona erdi
Kliniğin sunucularının 10 Eylül Perşembe günü yerel saatle 03.00 sularında bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığı belirtildi. Eyaletin Bilim Bakanı Isabel Pfeiffer-Poensgen, saldırganların polisle temasa geçtikten sonra şantajdan vazgeçirildiğini ifade etti.
Hastane sözcüsü ise saldırıdan sonraki günlerde sistemin bir süre hizmet veremediğini duyurdu. Sözcü normalde bir günde yapılan ameliyat sayısının 70’ten 10’a düştüğünü aktardı ve saldırı yüzünden ambulansların günlerdir hasta getiremediklerini ifade etti.
Eyalet hükümeti daha fazla kaynak talep ediyor
Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hükümeti, gelecekte bilgisayar sistemlerinin güvenliği için daha fazla kaynak talep ediyor. Eyaletin Bilim Bakanı Pfeiffer-Poensgen, eyaletin 900 milyon Euro tutarında fon almasını beklendiğini ve bunun 630 milyonunun federal fonlardan alınacağını söyledi. Pfeiffer-Poensgen, fonların en az yüzde 15’inin siber güvenlikte kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

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