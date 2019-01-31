Almanya'da hava kirliliği sınır değerlerin üzerinde

Kirliliğin en büyük nedeni ise dizel motorlu araçlar.Hava kirliliği Almanya'nın birçok kentinde sorun olmayı sürdürüyor. Federal Çevre Dairesi'nin (UBA) verdiği bilgilere göre, geçen yıl en az 35 kentte havadaki azot dioksit (NO2) değerlerinin Avrupa Birliği'nin insan sağlığı için koyduğu sınır değerin üzerinde olduğu tespit edildi. 2017 yılında havadaki azot dioksit değerinin sınır değerinin üzerinde olduğu 65 kentten 28'inde 2018 yılına ait rakamların tamamı henüz açıklanmadı.

Rekor Stuttgart'ta

Federal Çevre Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, Almanya'da havada azot dioksit değerinin en yüksek olduğu kent metreküp başına 71 mikrogram ile Stuttgart. Stuttgart'ı 66 mikrogramla Münih izliyor.

Diğer yandan dizel motorlu araçların açığa çıkardığı gazlar nedeniyle oluşan hava kirliliğinde 2017'ye kıyasla küçük bir azalma tespit edildi. Araç trafiğine yakın yerlere kurulan ölçüm merkezlerinden alınan veriler, azot dioksit değerlerinde metreküp başına 2 mikrogramlık azalmaya işaret ediyor. 2017 yılında ölçüm merkezlerinin yüzde 45'i yüksek değerler ortaya koyarken, 2018 tahminlerine göre bu oran yüzde 39 dolayında.