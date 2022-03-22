Almanya'da hava trafiği felç oldu

Sendika güvenlik görevlilerinin saat ücretine en az 1 euro zam talep ediyor.Almanya'da havalimanlarında çalışan güvenlik görevlilerinin ücret artışı talebiyle gerçekleştirdiği grev nedeniyle birçok uçuş iptal oldu. İşçi sendikası Verdi; Frankfurt, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarında Salı günü greve gidilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Düsseldorf havalimanı, 22 Mart'ta yapılması planlanan yaklaşık 260 uçuştan 140'ının grev yüzünden iptal edildiğini duyurdu. Köln/Bonn havalimanı da 123 uçuştan 73'ünü iptal etti.

Hamburg'da yolcuların güvenlik kontrolleri yapılamadığı için tüm uçuşlar iptal edilirken Frankfurt Havalimanı'nın yetkilileri de uçuşlar gerçekleşmeyeceği için yolculara havalimanına gelmemeleri çağrısinda bulundu. Almanya'nın en büyük havalimanı olan Franfurt Havalimanı'ndaki aktarmalı uçuşların ise devam edeceği ancak seferlerde gecikmeler yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Ukrayna savaşı nedeniyle kapanan hava sahaları ve artan yakıt fiyatları nedeniyle zor bir dönemden geçen havayolu şirketleri, geçen hafta Pazartesi ve Salı günleri de grevler nedeniyle Almanya'yla bağlantılı yüzlerce seferi iptal etmek zorunda kalmıştı.

Verdi, Almanya'daki yaklaşık 25 bin güvenlik görevlisinin saat başına aldıkları ücretin en az 1 euro artırılmasını talep ediyor. Sendika ayrıca ülkenin farklı yerlerindeki güvenlik görevlilerinin farklı saat ücretleriyle çalıştırılması yönündeki uygulamaya son verilmesini ve böylece ücret eşitliğinin sağlanmasını istiyor.

Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ise "ütopik" isteklerde bulunduğunu iddia ettiği Verdi'nin tüm bu taleplerinin ödemelerde yüzde 40'lık bir artışa neden olacağını belirtiyor.

Daha önce dört kez bir araya gelmelerine karşın ücret artışı konusunda anlaşmaya varamayan tarafların Perşembe günü yeniden masaya oturması bekleniyor.

DW,rtr,dpa / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

