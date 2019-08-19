Almanya’da Helal Kesim Tartışması

Daha önce de sağ popülist ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), hayvanların şoksuz kesilmesi ile ilgili özel izinlerin ve istisna onay belgesinin tamamen yasaklanmasını istemişti.

CDU’nun Eyalet Başkanı Dirk Töpfler, hayvanların bayıltılmadan kesilmesini dini kurallar kapsamında da yasaklanmasını isterken, sadece önceden uyuşturulmaları durumunda izin verilmesini öngören önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Aşağı Saksonya eyalet teşkilatı, İslami şartlara göre kesimin, bir başka deyişle şoksuz hayvan kesiminin yasaklanmasını istedi.

Bu kez ise tartışmalar bayramdan sonra yeni bir ivme kazandı ve siyasi gündeme taşındı.

Almanya’da hemen her yıl Kurban Bayramı’na birkaç gün kala hayvan hakları koruyucuları Müslümanlar’a, kurbanlık hayvanları acı vermemek için uyuşturmaları ve ondan sonra kesim yapmaları çağrısında bulunur,bayram günlerinin ardından ise konu bir sonraki bayrama kadar ertelenir.

Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, ırkçı AfD’yle başbakan Merkel’in partisi CDU’nun bu konuda işbirliği yapmalarını kabul edilemez bir durum olarak tanımlayarak, "Alman yasalarına göre dini nedenlerden ötürü şoksuz kesim serbesttir. Bunu değiştirmek istemek dini hakları budamak anlamına gelir" dedi.

Yahudilerin en önemli çatı örgütlerinden Avrupa Hahamlar Konseyi de, CDU’yu eleştirerek, "Almanya’da hayvancılık sektöründe hayvanlara yapılanlara, örneğin milyonlarca erkek civcivin itlafına ses çıkarmadan, dini nedenlerle kurban edilen birkaç hayvanı gündeme taşımak art niyetli bir durumdur" şeklinde bir açıklama yaptı.

Müslüman toplumlarının sözcüleri de, yasak önerisinin inanç özgürlüğü karşıtı bir düzenleme olduğunu savunan açıklamalar yaptılar.

Almanya’da 2002’de Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bir karara göre Müslümanlar’ın İslami şartlara göre kesim yapması meşrulaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, kişilerin dini inancı öngörüyorsa hayvanların uyuşturulmadan da kesilebileceği kararını almıştı. Kesim için tanınan haktan yararlanmak için Müslümanlar’ın ilgili makamlardan izin almaları gerekiyor. İzni ise din uzmanları değil, devlete bağlı veterinerler veriyor.

Avrupa Birliği yasalarına göre de hayvanlara kesilmeden önce acı duymamaları için elektrik şoku verilmesi gerekiyor. Son olarak Belçika’da, hayvanlara kesilmeden önce elektrik şoku verilmesini düzenleyen ilgili yasa, 2019 başında yürürlüğe girdi.

