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Almanya'da her dört profesörden biri kadın

16.11.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da üniversitelerde görevli her dört profesörden birinin kadın olduğu bildirildi.

Almanya'da her dört profesörden biri kadın

Doktorasını tamamlayan akademisyenler arasında kadınların oranı ise yüzde 45.Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da üniversitelerde görevli profesörlerden dörtte birini kadınlar oluşturuyor. Verilerin incelenmesi sonucu, 2020 yılında kadın profesörlerin oranının yüzde 26 olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerin yarısından fazlasını ise kadınlar oluşturuyor. İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 2020/21 kış sömestrinde üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerden yüzde 51'i kadın. Ancak yüksek öğrenimin ileriki aşamalarında kadınların oranının giderek azaldığı dikkat çekiyor.

Almanya'da akademik kariyer bağlamında kadınların en az temsil edildiği alan profesörlük. Ancak 2010'da yüzde 19 seviyesinde olan bu oranın son yıllarda yükseldiği gözleniyor. İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, doktorasını tamamlayan kadın akademisyenlerin oranı 2020'de yüzde 45 olurken, profesörlük unvanını kazanmak için gerekli olan habilitasyonu tamamlayanlar arasında kadınların oranı ise yüzde 35.

AFP/BÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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