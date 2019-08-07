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Almanya'da her iki günde bir camiye bombalı tehdit

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 19:43 | Son Güncelleme

Ülkede 1 ayda, Müslümanlar Merkez Konseyi camileri 20, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği camileri ise 9 bombalı tehdidin hedefi olurken DİTİB camilerine 7 saldırı gerçektirildi

KÖLN (AA) - Almanya'da geçen ay, her iki günde bir caminin bombalı tehdit aldığı belirtildi.

Bild gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, temmuzda her iki günde bir caminin, çoğu Neonazi gruplar tarafından yapılan tehdit ve saldırıların hedefi olduğu ortaya konuldu.

Buna göre, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) camilerine yönelik 20 tehdit geldi. Almanya'da yaklaşık 850 caminin bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camileri ise 9 bombalı tehdidin hedefi oldu.

Açıklamada tehdit aşamasını geçip saldırıya dönüşen olaylara da yer verildi. Buna göre DİTİB camilerine 7 saldırı gerçekleştirildi.

ZMD Başkanı Aiman Mazyek, bu rakamların sadece polise bildirilen ihbarlar olduğunu, Müslümanlara ve camilere yönelik tehditlerin gerçek sayısının ise bilinmediğini söyledi.

Güvenlik kaynakları, son dönemde Iserlohn, Köln, Münih, Mannheim, Duisburg, Mainz ve Villingen Schwenningen şehirlerindeki camilere bomba konulduğu ve ibadethanelerin hemen boşaltılması gerektiği yönünde ihbar aldı.

Uzman ekipler camileri boşaltarak arama gerçekleştirse de herhangi bir patlayıcı izine rastlamadı.

Ülkede geçen aylarda bazı camiler kundaklanmış, bazılarına karşı da kundaklama girişiminde bulunulmuştu.

Bazı camilerde ise Kur'an-ı Kerim yırtılmış, duvarlara çeşitli yazılar yazılmış ve camilere maddi zarar verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Almanya'da camilere saldırılar DİTİB neonazi

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