Almanya'da her iki günde bir İslam düşmanı saldırı

Sol Parti, İslam düşmanlığına karşı daha fazla önlem alınmasını talep ediyor.Berlin merkezli Tageszeitung'un (taz) Alman hükümetinin verilerine dayandırdığı haberine göre Almanya'da geçen yıl her iki günde bir İslam düşmanı bir saldırı düzenlendi. Sol Parti'nin İslam düşmanı saldırılara ilişkin verdiği soru önergesini yanıtlayan Alman İçişleri Bakanlığı, 2019 yılında Müslüman kuruluşları ve temsilciliklerine 184 kez saldırı düzenlediği bilgisini verdi.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre kayıt altına olaylardan 64'nün halkı kışkırma, anayasa düşmanı organizasyonların sembollerinin kullanılması, hakaret ve mala zarar gibi suçlardan oluştuğu belirtildi. Haberde yaralama ve tehdit gibi vakaların da Bakanlığın kayıtlarında listelendiğine işaret edildi.

Gazeteye hükümetin verdiği rakamları değerlendiren Sol Parti Milletvekili Christine Buchholz da "bunun üzerine kararlılıkla gidilmesi gereken sağcı bir terör" olduğunu belirterek kişilerin, camilerin ve diğer Müslüman kuruluşların tehlike altında olmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.