Almanya'da Hessen Eyalet Meclisi seçimleri

BERLİN (AA) - Almanya'nın Hessen Eyalet Meclisi seçimlerinde sandık çıkış anketine göre Başbakan Angela Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) oy kaybetmesine rağmen yüzde 27,9 oy oranıyla birinci oldu.

Yaklaşık 4,4 milyon seçmenin bulunduğu Hessen eyaletinde oy kullanma işlemi yerel saat ile 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin sandık çıkış anketinde, CDU 2013'teki seçimlere göre oy oranını yüzde 10,4 düşürse de yüzde 27,9 ile seçimin galibi oldu.

Bir önceki seçimlere göre yüzde 10,8 oranında oy kaybeden Sosyal Demokrat Partinin (SPD) ise yüzde 19,9 ile ikinci sırada yer alırken, oylarını yüzde 8,4 oranında artıran Yeşiller de yüzde 19,5 ile bu seçimlerin "asıl kazananı" olarak gösterildi.

Oylarını yüzde 8,1 oranında artıran aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 12,1 ile Hessen Eyalet Meclisi'ne girdi.

AfD böylelikle Federal Meclis'in yanı sıra Almanya'da tüm eyaletlerde temsil edilme hakkı kazandı.

Hür Demokrat Parti (FDP) oylarındaki yüzde 2,5 oranındaki artışla yüzde 7,5 ile beşinci, oylarını yüzde 1,4 oranında artıran Sol Parti de yüzde 6,6 ile Meclis giren diğer partiler oldu.

CDU ve SPD'nin büyük oranda oy kaybetmesinin federal düzeyde de etkisi olacağı ifade ediliyor.

