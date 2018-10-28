Almanya'da Hessen Eyalet Meclisi seçimleri

BERLİN (AA) - Almanya’da Hessen eyaletinde bugün yapılan eyalet meclisi seçiminde Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yaşadığı oy kaybından federal hükümet sorumlu tutuldu.
CDU Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, seçmenlere yaptığı konuşmada, Hessen'de en güçlü parti olma hedefine ulaştıklarını belirterek, "Ancak acı veren oy kabı yaşadık." dedi.
Seçim kampanyasında Hessen için doğru konuları seçtiklerini ifade eden Bouffier, "Ancak Berlin'de federal hükümetin görüntüsü seçim kampanyasının üzerini örttü. Hessen halkı, eyaleti CDU'nun yönetmesini istiyor. Çok sayıda kişi bir şeylerin değişmesini de istiyor ancak Hessen'de değil, Berlin'de." değerlendirmesinde bulundu.
Bouffier, bu seçimlerde federal hükümete mesaj verildiğini vurgulayarak, federal düzeyde hükümette bulunan CDU, SPD ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) kendi aralarında kavga etmemeleri gerektiğini kaydetti.
CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer de Berlin'de yaptığı açıklamada, partisinin büyük oy kaybı yaşamasına rağmen Bouffier'in Hessen'de hükümeti kurma görevi aldığını belirtti.
Partisinin yarın yapacağı toplantıda Hessen'den gelen sinyalleri değerlendireceğini ifade eden Kramp-Karrenbauer, Başbakan Angela Merkel'in aralık ayında yapılacak CDU Genel Kurulu'nda yeniden genel başkanlık için aday olacağını, Merkel'in bunu açık bir şekilde ifade ettiğini kaydetti.
SPD Hessen Eyaleti Teşkilatı Başkanı Thorsten Schaefer-Gümbel de seçim sonucunun Hessen'de SPD için "acı verici" olduğunu belirterek, partisinin eyalette 1946'dan sonra en düşük oy oranını aldığına işaret etti.
SPD'nin oy kaybetmesinden federal hükümeti sorumlu tutan Schaefer-Gümbel, "Bu sonuç, federal düzeydeki eğilime karşı eyalette seçimi kazanma imkanı olmadığını gösteriyor." dedi.
- "Federal hükümetin durumu kabul edilebilir değil"
SPD Genel Başkanı Andrea Nahles de Berlin'de yaptığı açıklamada, CDU ve SPD'nin büyük oranda oy kaybettiğine işaret ederek, "Hessen'de SPD'nin oy kaybına federal düzeydeki siyaset etkili oldu." diye konuştu.
CDU'nun da bu seçimden sonuçlar çıkarmasını isteyen Nahles, "Federal hükümetin durumu kabul edilebilir değil." yorumunu yaptı.
Nahles, SPD'nin kaderini koalisyon ortaklarına bırakmayacağını belirterek, "SPD'de de bir şeyler değişmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Hessen'de bugün yapılan eyalet meclisi seçimlerine ilişkin açıklanan sandık çıkış anketinde federal düzeyde hükümette bulunan hem CDU'nun hem de SPD'nin bir önceki seçimlere göre yüzde 10'nun üzerinde oy kaybı yaşadığı belirtilmişti. Resmi sonuçların sabaha karşı açıklanması bekleniyor.
Almanya’da federal düzeyde 7 ay önce CDU, SPD ve CSU arasında koalisyon hükümetinin kurulmasının ardından partiler arasında özellikle mülteci ve göç konularında tartışmalar yaşanmıştı.
Siyasi gözlemciler, bu tartışmaların seçmenlerde federal hükümetin politikalarına ilişkin güven kaybı oluşturduğunu belirtmişti.
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