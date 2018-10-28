Almanya'da Hessen Eyalet Meclisi seçimleri

BERLİN (AA) - Almanya’da Hessen eyaletinde bugün yapılan eyalet meclisi seçiminde Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yaşadığı oy kaybından federal hükümet sorumlu tutuldu.

CDU Hessen Eyalet Teşkilatı Başkanı ve Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, seçmenlere yaptığı konuşmada, Hessen'de en güçlü parti olma hedefine ulaştıklarını belirterek, "Ancak acı veren oy kabı yaşadık." dedi.

Seçim kampanyasında Hessen için doğru konuları seçtiklerini ifade eden Bouffier, "Ancak Berlin'de federal hükümetin görüntüsü seçim kampanyasının üzerini örttü. Hessen halkı, eyaleti CDU'nun yönetmesini istiyor. Çok sayıda kişi bir şeylerin değişmesini de istiyor ancak Hessen'de değil, Berlin'de." değerlendirmesinde bulundu.

Bouffier, bu seçimlerde federal hükümete mesaj verildiğini vurgulayarak, federal düzeyde hükümette bulunan CDU, SPD ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) kendi aralarında kavga etmemeleri gerektiğini kaydetti.

CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer de Berlin'de yaptığı açıklamada, partisinin büyük oy kaybı yaşamasına rağmen Bouffier'in Hessen'de hükümeti kurma görevi aldığını belirtti.