Almanya’da Heyet Tahrir el-Şam’a operasyon sürüyor

adlı bir kişi daha gözaltına aldındı. Geçen hafta da biri Türkiye kökenli üç kişi Türkiye üzerinden terör finansmanı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.Federal Başsavcılık’tan bugün yapılan açıklamada, 7 Ocak’ta başlayan terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik operasyon kapsamında Erman K. ile ilgili şüphelerin yoğunlaştığı, bunun üzerine evinde arama yapıldığı, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkedildiği bildirildi.

Savcılık yayınladığı basın bildirisinde, Erman K.‘nın da terör finansmanı ve yabancı bir terör örgütünü desteklemek suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Erman K.‘ya da Heyet Tahrir el-Şam isimli terör örgütünün Suriye’deki faaliyetlerine Avrupa’da farklı ülkelerde toplanan maddi yardım ile finansman sağlamada aracılık etmek suçlaması yöneltiliyor. Bu amaçla Erman K.‘nın Suriye'deki Heyet Tahrir el-Şam ile doğrudan bağlantı içinde olduğu da iddia ediliyor. Erman K.‘nın kurduğu bir site üzerinden cihat için örgüte bağış topladığı ileri sürülüyor.

Üç havale yaptı ve paranın nereye harcanacağını da biliyordu