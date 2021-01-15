HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da Heyet Tahrir el-Şam’a operasyon sürüyor

Almanya’da Heyet Tahrir el-Şam’a operasyon sürüyor

15.01.2021 22:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da Heyet Tahrir el-Şam’a yönelik operasyon kapsamında Erman K.

adlı bir kişi daha gözaltına aldındı. Geçen hafta da biri Türkiye kökenli üç kişi Türkiye üzerinden terör finansmanı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.Federal Başsavcılık’tan bugün yapılan açıklamada, 7 Ocak’ta başlayan terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'a yönelik operasyon kapsamında Erman K. ile ilgili şüphelerin yoğunlaştığı, bunun üzerine evinde arama yapıldığı, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevkedildiği bildirildi.

Savcılık yayınladığı basın bildirisinde, Erman K.‘nın da terör finansmanı ve yabancı bir terör örgütünü desteklemek suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu. Erman K.‘ya da Heyet Tahrir el-Şam isimli terör örgütünün Suriye’deki faaliyetlerine Avrupa’da farklı ülkelerde toplanan maddi yardım ile finansman sağlamada aracılık etmek suçlaması yöneltiliyor. Bu amaçla Erman K.‘nın Suriye'deki Heyet Tahrir el-Şam ile doğrudan bağlantı içinde olduğu da iddia ediliyor. Erman K.‘nın kurduğu bir site üzerinden cihat için örgüte bağış topladığı ileri sürülüyor.

Üç havale yaptı ve paranın nereye harcanacağını da biliyordu

Savcılığın, Erman K.‘nın tutuklanması talebiyle hazırladığı sevk kararında Nisan-Mayıs 2020 arasında üç kez Heyet Tahrir el-Şam örgütü için topladığı bağışları Suriye’de bağlantıda olduğu örgüt sorumlusuna ilettiği ibaresi yer alıyor. Havaleyi yaparken Erman K.‘nın yollanan maddi bağışların kullanılacağı alanlar konusunda da örgütün Suriye’de bağlantıda olduğu sorumlusuna direktifler verdiği, dolayısıyla da Heyet Tahrir el-Şam’ın silahlı cihat için savaştığını bildiği belirtiliyor. Ayrıca Erman K.‘nın maddi destek aktarma kanallarının farkedilmemesi için örgüte yol ve yöntemler de gösterdiği, Heyet Tahrir el-Şam’ın da bunu internet üzerinden destekçilerine ilettiğine değiniliyor.

7 Ocak’ta üç kişi daha gözaltına alındı

Almanya Federal Başsavcılığı, 7 Ocak’ta da yine Heyet Tahrir el-Şam örgütü bağlantılı üç kişinin ev ve işyerlerine baskınlar düzenlendiğini Önder A., Tassilo M. ve Valdete M. adlı üç kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Ulm, Delmenhorst ve Münih’te gözaltına alınan bu kişilere de terör örgütüne finansman sağlamak ve yabancı bir terör örgütü olan Heyet Tahrir el-Şam’ı desteklemek suçlamaları yöneltiliyor. Üç kişinin gözaltına alınması dışında Berlin, Münih, Ulm, Neu-Ulm, Kerpen, Laatzen, Witten ve Wiesbaden çevrelerinde de şüpheli görülen 11 kişiye yönelik aramalar yapıldığı duyurulmuştu.

Türkiye'ye gitti ve oradan örgütü destekledi

Federal Başsavcılık, geçen hafta yayınladığı açıklamada ilaveten Heyet Tahrir el-Şam örgütünün, 2017’de aralarında Cabhat el Nusra’nın da bulunduğu farklı radikal İslamcı grupların birleşmesiyle oluştuğuna işaret etmiş, Heyet Tahrir el-Şam’ın Suriye’de hükümeti devirip Halifelik/şeriat kurmak istediği ifadesine yer verilmişti.

Gözaltına alınan Önder A. ve diğer iki kişinin de Erman K. gibi örgüte finansman sağlayan ağın üyeleri olduğu, Önder A.’nın Türkiye’ye de giderek oradan Suriye’deki örgütü desteklediği, mali yardım sağlanması için kurulan ağ üzerinden toplanan paranın örgütün elemanlarının hayatını idame ettirmesi ile silah temininde kullanılacağını da vurguladığı belirtiliyor.

Elmas Topcu

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı! Ünlü isim Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in pozunu böyle ti'ye aldı!
ABD basını Trump'ın Washington'dan ayrılacağı tarihi açıkladıABD basını Trump'ın Washington'dan ayrılacağı tarihi açıkladı
Badoo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Badoo hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...

Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

Annesini paylaştı! İnanılmaz benzerlik...

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

15 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

15 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Kimin yazdığı bilinmeyen dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

Kimin yazdığı bilinmeyen dev yazı, FETÖ'yü akıllara getirdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Biden’ın yemin töreni öncesi FBI’dan açıklama: 200'den fazla şüpheli tespit edildi

Biden’ın yemin töreni öncesi FBI’dan açıklama: 200'den fazla şüpheli tespit edildi

ABD'de Kongre baskınına federal soruşturma

ABD'de Kongre baskınına federal soruşturma

Filistin'de seçimlerin tarihi belli oldu

Filistin'de seçimlerin tarihi belli oldu

ABD basını Trump'ın Washington'dan ayrılacağı tarihi açıkladı

ABD basını Trump'ın Washington'dan ayrılacağı tarihi açıkladı

İngiltere, 'yeni türlerin yarattığı risk nedeniyle' ülkeye girişlerde negatif test zorunluluğu getiriyor

Johnson duyurdu! Flaş 'mutasyon' kararı

ABD Savunma Bakanlığı: Irak ve Afganistan’da asker sayısını azaltacağız

Pentagon'dan Irak ve Afganistan açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.