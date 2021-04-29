Almanya’da Hindistan varyantı endişesi

Ancak Robert Koch Enstitüsü (RKI) durumu “alarm verici” olarak sınıflandırmak için henüz erken olduğunu açıkladı.Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında üçüncü dalga ile mücadele eden Almanya'da Hindistan'da tespit edilen yeni tür Covid-19 mutasyonuna rastlandığı bildirildi. Covid-19 salgınını izlemekle sorumlu Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ülkede Hint varyantının tespit edilmesine dair gazetecilerin sorularına "Almanya'da izole edilmiş vakalarımız var, yarın bununla ilgili bir rapor açıklayacağız" diye cevap verdi.

RKI'den itidal çağrısı

RKI Başkanı Wieler Almanya'da Hindistan kaynaklı 22 tane B.1.617 mutasyonu vakası tespit ettiklerini söyledi. Wieler mutasyona karşı uyardı ancak hemen çıkarımlara varılmaması konusunda da tavsiyede bulundu. Wieler şu aşamada durumu "alarm verici" olarak sınıflandırmak için erken olduğunu belirtti. "Hindistan varyantanın daha hızlı yayıldığına dair" henüz ellerinde yeterince kanıt olmadığını belirten Wieler, başka mutasyonların da Hindistan'daki durumdan sorumlu olduğunu kaydetti.