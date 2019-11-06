Almanya’da Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde Merkel’e Karşı Atak

Almanya’da Thüringen eyaletinde iki hafta önce yapılan seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) bir önceki seçimlere göre yüzde 11,7 oranında oy kaybederek ilk sırayı Sol Parti’ye kaptırması ve sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nden (AfD) daha az oy almasıyla başlayan siyasi kriz artarak sürüyor. Başbakan Angela Merkel ve CDU lideri Annegret Kramp-Karrenbauer’in parti içi rakipleri, seçim sonucundan söz konusu iki siyasetçinin sorumlu olduğunu belirterek atağa kalktı.

Merkel’in ‘eski düşmanları’ olarak bilinen CDU’nun eski Federal Meclis Grup Başkanı Friedrich Merz ve 1999-2010 yılları arasında Hessen Eyalet Başbakanı olarak görev alan Roland Koch yaptıkları açıklamalarda, Thüringen ve bu yıl içinde gerçekleşen diğer eyalet seçimlerini Merkel’in 2015’te göçmenlere kapıları açmasıyla başlayan yönetim şekli yüzünden kaybettiklerini ima ettiler.

Merkel’in liderlik vasfı kalmadığını iddia eden Merz, şu anki CDU/CSU ve Sosyal Demokrat Parti’den (SPD) oluşan koalisyon hükümetinin sergilediği görüntünün “tam bir felaket” olduğunu söyledi. Merz, “Bu hükümetle Almanya’da iki yıl daha idare edilemez” diyerek dolaylı bir biçimde Başbakan Merkel’i istifaya davet etti.