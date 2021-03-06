Almanya'da hızlı korona testlerinin satışı başladı

Ayrıca, Almanya her vatandaşa haftada bir ücretsiz test yapmayı planlıyor. Kararı eleştirenler de var.Almanya’da insanların kendi kendine uygulayabilecekleri “hızlı koronavirüs testleri”satışı başladı. Ucuz market zinciri Aldi dahil olmak üzere, çeşitli pek çok yerde cumartesi sabahı itibariyle satışa sunulan testler, kısa bir süre sonra tükendi. Diğer market zincirleri Lidl, Rewe ve Edeka da söz konusu testlerin satışına kısa süre içinde başlamayı planlıyor. Kozmetik mağazaları DM ve Rossmann’ın da salı günü testleri piyasaya sürecekleri belirtildi. Eczanelerin de hızlı testlerin tedarikine başlamak istediği kaydedildi.

Almanya’da üretilen bu hızlı testlerin satışına başlayan Aldi marketlerinde şu an için her müşteriye bir paket alma sınırlaması var. İçinde beş test bulunan bir paketin fiyatı yaklaşık 25 euro. Aldi marketler zinciri, talebin çok yüksek olduğunu ve eğer böyle devam ederse arzın, kampanyanın ilk gününde tükenebileceğini bildirdi. Aldi marketleri sözcüsü “Bu daha ilk parti, ürünün daha fazlası ise yolda” dedi.