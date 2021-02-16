Almanya’da "hızlı testler" yaygınlaşıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn hızlı sonuç veren koronavirüs testlerinin 1 Mart'tan itibaren Almanya çapında yaygınlaştırılacağını duyurdu. Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) açıklamalarda bulunan Bakan Spahn, şu an piyasalarda bu test kitlerinden yeterince bulunduğunu ifade ederek, "Bu sayede halkın tamamı ücretsiz bir şekilde eğitimli personel tarafından hızlı antijen testleri ile teste tabi tutulabilir" dedi.

Spahn bunun için de yerel yönetimlerin test merkezleri kuracaklarını ve eczanelerin de bu uygulamaya dahil edilebileceğini belirterek, oluşacak masrafların federal yönetim bütçesinden karşılanacağını dile getirdi.

Bu arada Spahn'ın dile getirdiği planlar çerçevesinde insanların kendi kendine uygulayabileceği testlerin de yolunun açılacağı, bunun için şu an gerekli yasal izinlerin çıkmasının beklendiği belirtiliyor. Jens Spahn, halktan kişilerin söz konusu testlere 1 euro gibi "küçük bir katkı payı" ile sahip olabilmesi üzerine görüşmelerin sürdüğünü bildirerek, "Bu testler güvenli bir günlük yaşama katkı sağlayabilir. Özellikle okullarda ve çocuk yuvalarında" dedi. Spahn bu testlerin "en kısa zaman içinde incelenerek gerekli izinlerin verileceğini" de sözlerine ekledi.