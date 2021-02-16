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Almanya’da "hızlı testler" yaygınlaşıyor

16.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Almanya’da "hızlı testler" yaygınlaşıyor

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, hızlı sonuç veren koronavirüs testlerinin yaygınlaştırılacağını ve insanların kendi kendine test yapabilecekleri kitlerin de gerekli izni aldıktan sonra yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn hızlı sonuç veren koronavirüs testlerinin 1 Mart'tan itibaren Almanya çapında yaygınlaştırılacağını duyurdu. Almanya Redaksiyon Ağı'na (RND) açıklamalarda bulunan Bakan Spahn, şu an piyasalarda bu test kitlerinden yeterince bulunduğunu ifade ederek, "Bu sayede halkın tamamı ücretsiz bir şekilde eğitimli personel tarafından hızlı antijen testleri ile teste tabi tutulabilir" dedi.

Spahn bunun için de yerel yönetimlerin test merkezleri kuracaklarını ve eczanelerin de bu uygulamaya dahil edilebileceğini belirterek, oluşacak masrafların federal yönetim bütçesinden karşılanacağını dile getirdi.

Bu arada Spahn'ın dile getirdiği planlar çerçevesinde insanların kendi kendine uygulayabileceği testlerin de yolunun açılacağı, bunun için şu an gerekli yasal izinlerin çıkmasının beklendiği belirtiliyor. Jens Spahn, halktan kişilerin söz konusu testlere 1 euro gibi "küçük bir katkı payı" ile sahip olabilmesi üzerine görüşmelerin sürdüğünü bildirerek, "Bu testler güvenli bir günlük yaşama katkı sağlayabilir. Özellikle okullarda ve çocuk yuvalarında" dedi. Spahn bu testlerin "en kısa zaman içinde incelenerek gerekli izinlerin verileceğini" de sözlerine ekledi.

Hızlı testlerin kullanımı yaygınlaşıyor

Federal hükümet daha önce hızlı testlerin kullanım alanlarını adım adım genişletmişti. Bu kapsamda şu anda huzurevlerinde, hastanelerde ve enfeksiyonun görüldüğü eğitim kurumlarında söz konusu testler uygulanıyor. Ancak bu testlerin uygulaması şu an sadece eğitimli personel tarafından yapılıyor.

Hızlı test kiti ile yapılan koronavirüs testlerinde numunelerin laboratuvara gönderilmesi gerekmiyor. Ancak öte yandan bu hızlı antijen testlerinin de, normalde uygulanan PCR testleri gibi net sonuç vermediği belirtiliyor. Bu açıdan hızlı testlerde çıkan olası bir pozitif sonucun, Robert Koch Enstitüsü'nün belirttiğine göre PCR testi ile de onaylanması gerekiyor.

dpa / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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