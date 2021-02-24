Almanya'da hızlı testlere onay gevşeme umudu yarattı

Sağlık Bakanı Spahn, hızlı testlerin yaygınlaşmasının "bir parça özgürlüğü yeniden kazanmayı’’ mümkün kılabileceğini ifade etti.Almanya’da Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM), diğer koronavirüs testlerinden farklı olarak herhangi bir eğitim gerektirmeksizin evde yapılabilen üç koronavirüs testine özel kullanım izni verdi. Bugüne kadar hızlı testler sadece tıbbi eğitim almış personel tarafından uygulanabiliyordu.

Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs testlerinin yaygınlaştırılması sonrası kısıtlamalarda gevşemelere gidilebileceği mesajını verdi. Spahn, hızlı testlerin ve kendi başına uygulanabilen testlerin, "bir parça özgürlüğü yeniden kazanmayı" adım adım mümkün kılacağını söyledi.

Spahn, bu testlerin kişilere bir güvenlik hissi sağlamasının yanı sıra, tiyatro gibi etkinlik ziyaretlerini yeniden mümkün kılmada bir perspektif getirmesi açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.

Onay alan üç hızlı testin piyasada her yerde temin edilebilir olmadığını söyleyen Spahn, daha fazla hızlı testin önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülmesini beklediğini ifade etti.