Almanya’da homeoffice dönemi resmen başladı

Yeni düzenlemeye uymayanlara 30 bin euroya kadar ceza kesilebilecek.Alman hükümeti ile eyalet yönetimlerinin korona kısıtlamalarının kapsamını genişletme kararı uyarınca evden çalışmaya ilişkin yönerge bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, bugünden itibaren işverenler herhangi bir teknik engel bulunmaması durumunda personellerine ofise gelmeden evden çalışma (homeoffice) imkanı sunmak zorunda olacak.

Almanya'da koronavirüs salgınının yayılması üzerine, resmi daireler başta olmak üzere çok sayıda kurum ve şirket, evden çalışmalarının önünde engel bulunmayan personeli için işe gelme yükümlülüğünü kaldırarak, evlerinden çalışmalarına olanak tanımıştı. Kısıtlamaların kapsamını artırma kararı uyarınca, daha önce hükümetin işverenlere tavsiyesi niteliğinde olan uygulama bundan böyle zorunlu hâle getirilmiş oldu.

Personelinin evden çalışmasının önünde bir engel bulunmamasına rağmen karara uymayan şirket veya işletmelere 30 bin euroya varan para cezaları uygulanabilecek.

"Kim evden çalışabiliyorsa, o evden çalışacak"