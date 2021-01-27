HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da homeoffice dönemi resmen başladı

Almanya’da homeoffice dönemi resmen başladı

27.01.2021 11:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da işverenler bugünden itibaren çalışanlarına ofise gelmeden işlerini evden yapabilmelerine imkan sunacak.

Yeni düzenlemeye uymayanlara 30 bin euroya kadar ceza kesilebilecek.Alman hükümeti ile eyalet yönetimlerinin korona kısıtlamalarının kapsamını genişletme kararı uyarınca evden çalışmaya ilişkin yönerge bugün yürürlüğe girdi. Buna göre, bugünden itibaren işverenler herhangi bir teknik engel bulunmaması durumunda personellerine ofise gelmeden evden çalışma (homeoffice) imkanı sunmak zorunda olacak.

Almanya'da koronavirüs salgınının yayılması üzerine, resmi daireler başta olmak üzere çok sayıda kurum ve şirket, evden çalışmalarının önünde engel bulunmayan personeli için işe gelme yükümlülüğünü kaldırarak, evlerinden çalışmalarına olanak tanımıştı. Kısıtlamaların kapsamını artırma kararı uyarınca, daha önce hükümetin işverenlere tavsiyesi niteliğinde olan uygulama bundan böyle zorunlu hâle getirilmiş oldu.

Personelinin evden çalışmasının önünde bir engel bulunmamasına rağmen karara uymayan şirket veya işletmelere 30 bin euroya varan para cezaları uygulanabilecek.

"Kim evden çalışabiliyorsa, o evden çalışacak"

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan Vekili Katja Mast, yeni düzenlemenin temel prensibini "Kim evden çalışabiliyorsa, o evden çalışacak" sözleriyle açıkladı.

Özellikle ofis işlerinin evden yapılması gerektiğini belirten Mast, "Özel temaslarımızı büyük ölçüde sınırlandırdık, şimdi sıra profesyonel temaslarda" dedi.

Alman basın ajansı dpa'ya konuşan Mast, işletmelerin söz konusu kurallara uyup uymadıklarının sıkı şekilde denetlenmesine gerek olmadığını belirterek, "Birçok şey örnek davranışlarla ve birbirini izleyerek düzenlenir. Bu hem iş hem de kişisel yaşam için geçerlidir" dedi.

İşletmelerin yönetmeliklere uyup uymadıkları eyaletlerin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu yetkilileri tarafından denetlenecek.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, yönetmeliklere uymadıkları tespit edilen işletmelerden evden çalışma imkanının (Homeoffice) neden mümkün olmadığını açıklamasının isteneceğini söyledi. Bakan geçerli mazereti olmayanların para cezasına çarptırılacağını kaydetti.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Biden'ın Rolex’i tartışma yarattı: 7 bin dolar değerindeBiden'ın Rolex’i tartışma yarattı: 7 bin dolar değerinde
MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler? MSÜ subay ve astsubay başvuru şartları neler?

En Çok Okunan Haberler

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu! "Hiç tahmin etmiyordum"

Survivor'dan elenen yarışmacı belli oldu! "Hiç tahmin etmiyordum"

Kritik gün geldi: Gözler açıklamaya çevrildi

Kritik gün geldi: Gözler açıklamaya çevrildi

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

Mini şortlu pozuyla olay oldu! "Haberim yokmuş gibi çek"

Mini şortlu pozuyla olay oldu! "Haberim yokmuş gibi çek"

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

Meteoroloji duyurmuştu! Üç ilçede başladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Rusya'da 40 metrelik tahıl asansörü 5 saniyede yıkıldı

40 metrelik tahıl asansörü 5 saniyede yıkıldı

Biden'ın Rolex’i tartışma yarattı: 7 bin dolar değerinde

Biden'ın Rolex’i tartışma yarattı: 7 bin dolar değerinde

Vuhan'daki DSÖ ekibi karantinadan çıktı: Başlıyorlar!

Vuhan'daki DSÖ ekibi karantinadan çıktı: Başlıyorlar!

Trump paçayı neredeyse kurtardı: Azil sürecinde desteği aldı!

Trump paçayı neredeyse kurtardı: Azil sürecinde desteği aldı!

Koronadan şüpheleniyorsanız hemen aynaya bakın!

Koronadan şüpheleniyorsanız hemen aynaya bakın!

Kolombiya Savunma Bakanı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettİ

Savunma Bakanı korona nedeniyle öldü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.