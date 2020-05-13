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Almanya'da homofobik Türk doktorun işine son verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 21:40 | Son Güncelleme

Karlsruhe'de bir hastanede kalp-damar cerrahı olarak görev yapan Metin Çakır’ın, homofobik ve transfobik söylem içeren tweeti nedeniyle işine son verildi.

Tweet, 60 bine yakın beğeni almış, bir o kadar da tepki çekmişti.Almanya’nın Karlsruhe kentinde görev yapan Türkiye kökenli kalp-damar cerrahı Metin Çakır’ın Twitter’da, "Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim" şeklinde yaptığı paylaşım sonrası çalıştığı hastane tarafından işine son verildi.

Çakır'ın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, kötülüklerin ve salgın hastalıkların kaynağını eşcinsellik ve nikahsız yaşam olarak gösteren tartışmalı hutbesinin ardından attığı tweet viral olmuştu.

Çok sayıda kişinin hastaneye şikayette bulunmasıyla da, hastane yönetimi Türkçe atılan tweetten haberdar olarak Çakır’ı geçici olarak görevinden uzaklaştırmıştı.

DW Türkçe’nin temasa geçtiği hastane yönetimi, yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını, 20 yıldır birlikte çalıştıkları Doktor Çakır’ın söyleminin, hastanenin prensipleriyle hiçbir şekilde örtüşmediğini, ve kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından derhal işten çıkartılması kararını aldıklarını aktardı.

Hastane ayrıca, Almanya Lezbiyen ve Gey Birliği (LSVD) ile temasa geçildiğini ve bu hafta görüş alışverişinde bulunulacağını belirtti. Hastanenin internet sitesinde de, çalışanların işletmeyi temsilen Onur Yürüyüşü'ne iştirak ettiği ve çeşitliliğe ne kadar önem verildiği vurgulanıyor.

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının ilk Cuma hutbesinde kötülüklerin ve salgın hastalıkların kaynağını eşcinsellik ve nikahsız yaşam olarak göstermiş ve toplumda ciddi bir tartışma başlatmıştı.

Özellikle iktidar Erbaş'a destek verirken, birçok baro ve STK, Erbaş’ın sözleriyle "ayrımcılık ve nefret suçu" işlediğini savunmuştu.

Almanya’da kalp hastalıkları uzmanı olan Metin Çakır'ın, tartışmaların ortasında attığı "Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim" şeklindeki tweeti 60 bine yakın beğeni almış, bir o kadar da tepki çekmişti.

Çakır’ın kendi kişisel görüşünden bahsetmediğine, bu paylaşımı bir hekim olarak yaptığına dikkat çeken çok sayıda kişinin hastaneye şikayette bulunmasıyla, Karlsruhe'deki hastane yönetimi Türkçe atılan tweetten haberdar olmuştu. Bu arada Çakır tepkilerin ardından tweetini silmişti.

Hastane yönetimi, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Metin Çakır tarafından yapılan paylaşımın kesinlikle prensipleriyle uyuşmadığını belirtmiş ve "Çalışanımızla oturup geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını kararlaştırdık. Şimdi konunun hukuki sonuçları olup olmayacağına bakıyoruz. Tabip odası ile durumu inceleyip bir değerlendirmede bulunacağız" demişti.

Dr. Çakır’ın paylaşımının kabul edilemez olduğunu kaydeden LSVD ise LGBTİ bireylerin bu hastanede tedavi görmemesi yönünde uyarıda bulunulabileceğini ifade etmişti.

Dr. Çakır'ın paylaşımı Almanya Türk Toplumu derneğinin de tepkisini çekmişti. Yapılan açıklamada Almanya'daki Türk toplumunda her türlü homofobik ve transfobik tavırla mücadele edilmesi gerektiği vurgulanmış, Karlsruhe'deki olayın çok utanç verici olduğu ve sonuçlarının olması gerektiği kaydedilmişti.

Ayrıca Almanya'da birçok sosyal medya kullanıcısı, Çakır hakkında suç duyurusunda veya Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulunduğunu paylaşmıştı.

Aydın Üstünel

© Deutsche Welle Türkçe

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