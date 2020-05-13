Almanya'da homofobik Türk doktorun işine son verildi

Tweet, 60 bine yakın beğeni almış, bir o kadar da tepki çekmişti.Almanya’nın Karlsruhe kentinde görev yapan Türkiye kökenli kalp-damar cerrahı Metin Çakır’ın Twitter’da, "Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim" şeklinde yaptığı paylaşım sonrası çalıştığı hastane tarafından işine son verildi.

Çakır'ın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, kötülüklerin ve salgın hastalıkların kaynağını eşcinsellik ve nikahsız yaşam olarak gösteren tartışmalı hutbesinin ardından attığı tweet viral olmuştu.

Çok sayıda kişinin hastaneye şikayette bulunmasıyla da, hastane yönetimi Türkçe atılan tweetten haberdar olarak Çakır’ı geçici olarak görevinden uzaklaştırmıştı.

DW Türkçe’nin temasa geçtiği hastane yönetimi, yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını, 20 yıldır birlikte çalıştıkları Doktor Çakır’ın söyleminin, hastanenin prensipleriyle hiçbir şekilde örtüşmediğini, ve kendisiyle yapılan görüşmelerin ardından derhal işten çıkartılması kararını aldıklarını aktardı.