Almanya'da Hristiyanların oranı yüzde 55'e geriledi

2019 yılında 543 bin kişi kiliselerden kaydını sildirirken ülkede Hristiyanların oranı yüzde 55'e geriledi.Almanya'da kiliseden ayrılanların sayısı rekor düzeye ulaştı. 2019 yılında Katolik Kilisesinden ayrılanların sayısı yüzde 26,2 oranında artarak 272 bin 771'ye yükseldi. Protestan Kilisesinden ayrılanların oranı da yüzde 22,3'lük artışla 270 bine ulaştı.

Alman Piskoposlar Konferansı'nın Cuma günü açıkladığı son verilere göre Almanya'da Katolik Kilisesine kayıtlı olanların sayısı 22 milyon 600 bine, nüfusa oranları ise yüzde 27,2'ye gerilemiş oldu. Protestan Kilisesine bağlı 20 cemaate kayıtlı olanların sayısı ise 20 milyon 700 bine, nüfusa oranları da yüzde 24,9'a düştü.

Kiliseden ayrılmaların yanı sıra ölümler de hesaplandığında Katolik ve Protestan kiliseleri bir yılda yaklaşık 400'er bin üye kaybetmiş oldu.

Müslümanların oranı yüzde 5,6

Böylece 83 milyon 100 bin nüfuslu Almanya'da iki büyük kilisenin yanı sıra Ortodoks ve diğer mezheplere bağlı Hristiyanlar da eklendiğinde Hristiyanların toplam nüfusa oranı yüzde 55'e geriledi. Nüfusun geri kalanında en büyük bölümü yüzde 45 ile hiçbir dine mensup olmayanlar oluşturuyor. Müslümanların oranı yüzde 5,6 olarak tahmin edilirken Yahudilerin sayısı 100 bin ile nüfusun yüzde 0,1'ine denk geliyor.