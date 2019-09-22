Almanya'da Hükümet Yetkililerine Uçak Tepkisi

Başbakan Angela Merkel ve Federal Savunma Bakanı, aynı zamanda Hristiyan Birlik Partisi (CDU) lideri olan Annegret Kramp-Karrenbauer’ın, New York’ta Pazartesi günü yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi’ne katılmak için Berlin’den neredeyse aynı dakikalarda iki ayrı uçakla uçmaları Almanya’da büyük tepkiye neden oldu.
Merkel’in Almanya saatiyle 15.30’da, Kramp-Karrenbauer’in saat 16.00’da beraberlerindeki heyetlerle Berlin Tegel Havalimanı’ndan hükümet filosuna ait Airbus 340 ve Airbus 310 model uçaklarla ABD’ye uçacakları öğrenildi. Alman basınında ve sosyal medyada ‘skandal’ olarak yorumlanan haber, geçen Cuma günü yüzbinlerce gencin küresel iklim değişikliğine karşı sokağa çıkması ve Merkel hükümetinin iklimle ilgili bir dizi önlem paketi üzerinde anlaşmasının hemen akabine rastlaması açısından da eleştirilere neden oldu.
Basında çıkan haberlerde, protokol yetkililerinin önce Kramp-Karrenbauer ve delegasyonun Merkel’in uçağında yer almasını ve birlikte uçmalarını planladıkları, ancak başbakanlıktan gelen bir itiraz üzerine bunun iptal edildiği yazıldı. İptal öncesinde, Kramp-Karrenbauer’in Lufthansa’ya ait tarifeli bir uçakla Almanya’ya geri dönmeyi planladığı ve kendisiyle ekibi için biletlerin bile alındığı da öğrenildi. Savunma Bakanı’nın ABD’li meslektaşı Mark Esper’le bir araya geldikten sonra, Pazartesi akşamı Berlin’e döneceği, Merkel’in ise BM Genel Kurulu’na katılmak üzere Çarşamba gününe dek New York’ta kalacağı haber verildi.
Başbakanlığa ait A340 model uçağın 120 kişilik kapasitesi olduğu, Merkel’e 55, Savunma Bakanı’na 15 kişilik heyetlerin eşlik ettiği, bu yüzden normal şartlar altında yer sorunu olmayacağı belirtildi. Başbakanlık ve Savunma Bakanlığı Merkel’in Kramp-Karrenbauer’le neden aynı uçakta uçmak istemediği sorusunu cevapsız bırakırken, Savunma Bakanı’nın ayrı bir uçakta uçacak olmasının bütçeye maliyetinin 360 bin euro’yu bulacağı,bir uçağın gidiş dönüş karbondioksit salınımının 330 ton olduğu açıklandı. Bu, bir Alman’ın yılda ortalama sebep olduğu karbondioksit salınımının 30 katı.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, Merkel’in ekibi Savunma Bakanlığı delegasyonundan beş kişinin azaltılmasını istedi ve ancak bu koşullar altında birlikte uçabileceklerini aktardı. Kramp-Karrenbauer ise bu isteği redetti. Kramp-Karrenbauer, geçen Aralık ayında Merkel’in istifası sonrasında CDU lideri seçilmişti. Merkel’le Kramp-Karrenbauer arasında siyasi kulislerde bilinen bir sürtüşme konusu yok. Hatta Merkel’in Kramp-Karrenbauer’i ileride başbakanlık koltuğuna geçebilecek halefi olarak değerlendirdiği biliniyor. Yapılan yorumlarda, paralel uçuşların mali boyutunun yanı sıra, iklim protestoları ve BM Zirvesi öncesinde Alman kamuoyuna verilen mesajın olumsuz boyutuna dikkat çekildi. Yeşiller Partisi sözcücü Tobas Lindner, yaşananları “kreşe giden çocukların seviyesinde” şeklinde tanımlarken, ekolojik açıdan verilen zararın yanı sıra, “vergi gelirlerinin çöpe atılması”suçlamasında bulundu ve konunun ilgili meclis komisyonlarında görüşüleceğini duyurdu.
Bilimsel araştırmalar, uçuş sırasında atmosfere karbondioksitin yanı sıra su buharı ve nitrik asit de bırakan uçakların iklime zararlı olduğunu kanıtlarken, Federal Hükümet üzerinde anlaştığı iklim paketinde küresel ısınmanın faktörlerinden uçak seyahatine karşı, ucuz bilet yoluyla tren seyahatinin teşvik edilmesini ve uçak fiyatlarına zam yapılmasını karara bağlamıştı. Bu kapsamda 1 Ocak 2020’den itibaren havayolu vergisinin artırılması, böylece charter uçakların biletlerinin fiyatının artması hedefleniyor.
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