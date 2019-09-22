Almanya'da Hükümet Yetkililerine Uçak Tepkisi

Başbakan Angela Merkel ve Federal Savunma Bakanı, aynı zamanda Hristiyan Birlik Partisi (CDU) lideri olan Annegret Kramp-Karrenbauer’ın, New York’ta Pazartesi günü yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi’ne katılmak için Berlin’den neredeyse aynı dakikalarda iki ayrı uçakla uçmaları Almanya’da büyük tepkiye neden oldu.

Merkel’in Almanya saatiyle 15.30’da, Kramp-Karrenbauer’in saat 16.00’da beraberlerindeki heyetlerle Berlin Tegel Havalimanı’ndan hükümet filosuna ait Airbus 340 ve Airbus 310 model uçaklarla ABD’ye uçacakları öğrenildi. Alman basınında ve sosyal medyada ‘skandal’ olarak yorumlanan haber, geçen Cuma günü yüzbinlerce gencin küresel iklim değişikliğine karşı sokağa çıkması ve Merkel hükümetinin iklimle ilgili bir dizi önlem paketi üzerinde anlaşmasının hemen akabine rastlaması açısından da eleştirilere neden oldu.

Basında çıkan haberlerde, protokol yetkililerinin önce Kramp-Karrenbauer ve delegasyonun Merkel’in uçağında yer almasını ve birlikte uçmalarını planladıkları, ancak başbakanlıktan gelen bir itiraz üzerine bunun iptal edildiği yazıldı. İptal öncesinde, Kramp-Karrenbauer’in Lufthansa’ya ait tarifeli bir uçakla Almanya’ya geri dönmeyi planladığı ve kendisiyle ekibi için biletlerin bile alındığı da öğrenildi. Savunma Bakanı’nın ABD’li meslektaşı Mark Esper’le bir araya geldikten sonra, Pazartesi akşamı Berlin’e döneceği, Merkel’in ise BM Genel Kurulu’na katılmak üzere Çarşamba gününe dek New York’ta kalacağı haber verildi.