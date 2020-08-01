Almanya’da Hükümetin Salgın Önlemleri Protesto Edildi

BERLİN - Berlin'de Alman hükümeti tarafından alınan Corona virüsü tedbirleri binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestolara, aşırı sağcıların yanı sıra aşı karşıtlarının ve komplo teorilerine inananların katılması dikkat çekti.

Protestolar, kentin merkezindeki Brandenburg Kapısı ve Unter den Linden Bulvarı üzerinde yoğunlaştı. Gösterilere aşırı sağcıların yanı sıra, aşı karşıtlarının, sağ popülistlerin, ezoteriklerin ve komplo teorilerine inananların katıldığı gözlemlendi.

Organizatörler gösteriye 1 milyon 300 bin kişinin katıldığını söyledi, polis ise bu sayının 17 bin olduğunu açıkladı. Protesto gösterisi, katılımcıların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesiyle polis tarafından durdurulmak istendi. Ancak göstericilerin büyük çoğunluğu bu çağrıya uymayarak yürüyüşe devam etti. Gösteriyi organize eden kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Yapılan konuşmalarda komplo teorileri gündeme getirildi

Gösterinin son noktası olan Brandenburg Kapısı önünde yapılan konuşmalarda Corona tedbirlerinin Alman anayasası ile temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği, Merkel hükümetinin halkı aşıya zorlamak istediği, aşı çalışmalarına maddi destek verdiği bilinen iş adamı Bill Gates’in Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte gizli bir sistem kurarak, dünyayı yönetmeyi hedeflediği gibi iddialar ve komplo teorileri gündeme geldi.