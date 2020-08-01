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Almanya’da Hükümetin Salgın Önlemleri Protesto Edildi

01.08.2020 18:51 | Son Güncelleme

Berlin'de Alman hükümeti tarafından alınan Corona virüsü tedbirleri binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestolara, aşırı sağcıların yanı sıra aşı karşıtlarının ve komplo teorilerine inananların katılması dikkat çekti

Almanya’da Hükümetin Salgın Önlemleri Protesto Edildi

BERLİN - Berlin'de Alman hükümeti tarafından alınan Corona virüsü tedbirleri binlerce kişi tarafından protesto edildi. Protestolara, aşırı sağcıların yanı sıra aşı karşıtlarının ve komplo teorilerine inananların katılması dikkat çekti.

Protestolar, kentin merkezindeki Brandenburg Kapısı ve Unter den Linden Bulvarı üzerinde yoğunlaştı. Gösterilere aşırı sağcıların yanı sıra, aşı karşıtlarının, sağ popülistlerin, ezoteriklerin ve komplo teorilerine inananların katıldığı gözlemlendi.

Organizatörler gösteriye 1 milyon 300 bin kişinin katıldığını söyledi, polis ise bu sayının 17 bin olduğunu açıkladı. Protesto gösterisi, katılımcıların sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve maske takmadıkları gerekçesiyle polis tarafından durdurulmak istendi. Ancak göstericilerin büyük çoğunluğu bu çağrıya uymayarak yürüyüşe devam etti. Gösteriyi organize eden kişi hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Yapılan konuşmalarda komplo teorileri gündeme getirildi

Gösterinin son noktası olan Brandenburg Kapısı önünde yapılan konuşmalarda Corona tedbirlerinin Alman anayasası ile temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği, Merkel hükümetinin halkı aşıya zorlamak istediği, aşı çalışmalarına maddi destek verdiği bilinen iş adamı Bill Gates’in Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte gizli bir sistem kurarak, dünyayı yönetmeyi hedeflediği gibi iddialar ve komplo teorileri gündeme geldi.

Çok sayıda katılımcının, Alman bayraklarının yanı sıra Alman İmparatorluğu’nun 1. Dünya Savaşı’nda donanmasında kullanılan savaş bayrağını taşımaları dikkat çekti.

Almanya'da son haftalarda yapılan kısıtlama karşıtı eylemlerde göstericiler kısıtlamaların bir an önce kaldırılmasını talep ediyor. Almanya'da kısıtlamalar Nisan ayından bu yana kademeli olarak kaldırılıyor.

Alman hükümetinden komplo teorilerini destekleyenlere sert tepki

Sosyal medyada organize olan protestoculara Alman hükümetinden sert tepki geldi. Protestocular arasında bir kesimin dile getirdiği komplo teorilerine atıfta bulunan hükümet sözcüsü Steffen Seibert, "Bu tür şeyleri yayanlar ülkemizi bölmek ve insanları birbirine düşürmek istiyor" dedi.

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch gösterileri "aşırı sağcıların vatandaşların protestolarını gasp etme girişimi" olarak niteledi.

Riskli ülkelerden gelenlere Corona testi

Almanya’daki Corona virüsü vakalarındaki artış son 48 saatte de sürdü. Perşembe günü bir gün içinde görülen 902 yeni vaka ile Temmuz ayının en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Cuma günü ise bir gün içinde görülen yeni vaka sayısı 870 olarak açıklandı.

Vaka sayılarının yükselmesi öncelikli olarak tatil hareketliliği ile açıklanırken, riskli ülkelerden Almanya'ya gelenlere havalimanında Corona testi uygulaması gönüllü olarak başladı.

Türkiye gibi riskli ülkelerden gelenlere test yapılmasının önümüzdeki hafta zorunluluk haline dönüşebileceği belirtiliyor. Riskli ülkeler listesinde Lüksemburg dışında Avrupa Birliği ülkeleri bulunmuyor.

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