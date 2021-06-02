Almanya'da ibre yeniden Birlik partilerine döndü

Yeşiller'in başbakan adayı Baerbock’a destek ise sürüyor.Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak olan genel seçimler öncesi yayınlanan yeni bir anket, iktidar ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oylarının 1 puan arttığını ve Birlik partilerinin yeniden Yeşiller'in önüne geçtiğini gösteriyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa Enstitüsü'nün yaptığı ankete göre, CDU/CSU yüzde 25 oy oranıyla yarışı önde götürüyor. Seçimlerin iddialı partisi Yeşiller'in oy oranı ise geçen haftaya göre 1 puan azalarak yüzde 24'e geriledi. Forsa'nın önceki anketinde iki parti arasındaki durum tam tersiydi. Buna rağmen Yeşiller 2017 seçimlerine göre oylarını yüzde 15'in üzerinde artırmış durumda.

Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'ye (FDP) destek ise 1 puan artarak yüzde 14 oranındaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aynı seviyeye geldi. Sağ popülist parti Almanya için Alternatif'e (AfD) destek de 1 puan civarında azalarak yüzde 9'a geriledi. Ankete göre Sol Parti ise bu Pazar seçim olsa sandıktan yüzde 6 ile çıkacak.