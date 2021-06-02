HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya'da ibre yeniden Birlik partilerine döndü

Almanya'da ibre yeniden Birlik partilerine döndü

02.06.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da genel seçimler yaklaşırken son yapılan anket, Hristiyan Birlik Partilerinin 1 puan farkla yeniden Yeşiller'in önüne geçtiğini gösteriyor.

Almanya'da ibre yeniden Birlik partilerine döndü

Yeşiller'in başbakan adayı Baerbock’a destek ise sürüyor.Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak olan genel seçimler öncesi yayınlanan yeni bir anket, iktidar ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) oylarının 1 puan arttığını ve Birlik partilerinin yeniden Yeşiller'in önüne geçtiğini gösteriyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa Enstitüsü'nün yaptığı ankete göre, CDU/CSU yüzde 25 oy oranıyla yarışı önde götürüyor. Seçimlerin iddialı partisi Yeşiller'in oy oranı ise geçen haftaya göre 1 puan azalarak yüzde 24'e geriledi. Forsa'nın önceki anketinde iki parti arasındaki durum tam tersiydi. Buna rağmen Yeşiller 2017 seçimlerine göre oylarını yüzde 15'in üzerinde artırmış durumda.

Liberal çizgideki Hür Demokrat Parti'ye (FDP) destek ise 1 puan artarak yüzde 14 oranındaki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile aynı seviyeye geldi. Sağ popülist parti Almanya için Alternatif'e (AfD) destek de 1 puan civarında azalarak yüzde 9'a geriledi. Ankete göre Sol Parti ise bu Pazar seçim olsa sandıktan yüzde 6 ile çıkacak.

Yeşiller'in adayı ilk sırada

Başbakanlık görevi konusunda partisi geriye düşse de Yeşiller'in adayı Annalena Baerbock hâlâ seçmenler nezdinde en popüler siyasetçi. Anket, seçimlerde doğrudan başbakan adayına oy veriliyor olsaydı Baerbock'un yüzde 24 ile yarışı ilk sırada tamamlayacağını öngörüyor. Buna karşın Hristiyan Birlik partilerinin adayı Armin Laschet’in oy oranı yüzde 19, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan SPD'nin adayı Olaf Scholz'un oy oranı ise yüzde 14 seviyesinde.

Almanya'da 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel aday olmayacağını açıklamıştı. Almanya'da Federal Meclis seçimleri 26 Eylül'de yapılacak.

dpa / GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Uzatma ağlarına takılarak boğuluyorlarUzatma ağlarına takılarak boğuluyorlar
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"

En Çok Okunan Haberler

Marmara, ölü deniz haline geldi

Marmara, ölü deniz haline geldi

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! Babalarının kopyası

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

Hayranları İnci’yi linç etti: Yaptığın ayıp

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye görüntülendi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.