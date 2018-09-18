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Almanya’da İç İstihbarat Servisi Başkanı Maassen görevinden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 19:52 | Son Güncelleme

Aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Hans-Georg Maassen, İçişleri Bakanlığında müsteşar olacak

BERLİN (AA) - Almanya’da aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, hükümet ortakları Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ve İçişleri Bakanı olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile bugün Başbakanlık'ta bir araya gelerek Maassen’in geleceğine ilişkin 2 saat süren toplantı yaptı.

Görüşmenin ardından Almanya Basın ve Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, Anayasa Koruma Teşkilatının başkanlığına başka bir ismin görevlendirileceği belirtilerek, Maassen’in İçişleri Bakanlığında müsteşar olacağı ifade edildi.

Maassen'in, ülkede aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlandığı için görevinden alındığı belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Seehofer’in, Maassen’in iç güvenlik alanındaki bilgisine değer verdiği kaydedildi.

Maassen’in Bakanlık'taki yeni görevinde Anayasayı Koruma Teşkilatı ile ilgilenmeyeceği vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili ayrıntıların yarın Seehofer tarafından açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

- Merkel ile ters düştü

Hans-Georg Maassen, Chemnitz kentinde 3 hafta önce bir Almanın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere karşı saldırılar konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı tepki toplamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Chemnitz’deki cinayetten sonra aşırı sağcıların göçmen ve mültecilerin peşine düşerek kovalanmasını kınamıştı.

Maassen ise burada insanların kovalanmadığını belirtmiş ve olayla ilgili sosyal medyada yer alan “görüntünün daha çok kamuoyunun dikkatini başka yöne çevrilmesini sağlamak için yayınlanmış yanlış bir bilgi olduğunu” savunmuştu.

Bunun üzerine hükümet ortağı SPD Genel Başkanı Nahles, Maassen’in istifasını isterken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Maassen’i savundu.

Koalisyonun büyük ortağı CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ise bu konuda uzun süre sessiz kaldı.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner, Maassen’in yaptığı açıklamadan sonra görevini sürdüremeyeceğini belirterek, "Maassen, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanlığını sürdüremez, çünkü demokrasi düşmanlarına karşı anayasamızı korumak yerine güvenlik birimlerine olan güveni sarsmıştır." ifadesini kullanmıştı.

Muhalefetteki Sol Parti Milletvekili Martina Renner ise Maassen’i aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin sözcüsü olmakla suçlamıştı.

Alman basınındaki bazı haberlerde de Maassen’in, aşırı sağdan gelen tehlikeye karşı mücadelede “körlüğünü” gösterdiği ifade edilmişti.

- Aşırı sağcı partinin yöneticileri ile bir araya geldi

Öte yandan, Maassen’in 2015’te birkaç kez AfD’nin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiği ortaya çıkmış, bu görüşmelerde aşırı sağcı partinin, istihbaratın izlediği oluşumların arasında girmemesi için nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bilgiler verdiği iddia edilmişti.

Maassen, Almanya'da 8’i Türk, 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ortaya çıkmasının ardından 2012’nin ağustos ayında göreve getirilmiş ancak Anayasayı Koruma Teşkilatı bu dönemde NSU cinayetlerini aydınlatılmasına yeterince katkı vermemekle suçlanmıştı.

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Almanya Berlin Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer Almanya Başbakanı Angela Merkel Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen

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