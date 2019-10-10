Almanya'da ihracat piyasa beklentisinin üstünde azaldı

BERLİN (AA) - Almanya'da mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1 düşüş beklentisine karşın, yüzde 1,8 azalarak 109,2 milyar avro oldu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,8 azalırken, ithalat yüzde 0,5'lik artış gösterdi.

Piyasalarda ihracatın yüzde 1 azalacağı öngörülüyordu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,8, ithalat ise yüzde 3,1 geriledi.

Ülkede mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat temmuzda ise bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarken, ithalat yüzde 1,5 düşmüştü.

- Dış ticaret fazlası 18,1 milyar avro

Destatis verilerine göre, Almanya'da mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat ağustosta 109,2 milyar avro, ithalat 91,1 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası ise 18,1 milyar avro olarak gerçekleşti.

Arındırılmamış rakamlara göre değerlendirildiğinde, ağustosta 101,2 milyar avroluk ihracat, 85 milyar avroluk ithalat yapıldı.