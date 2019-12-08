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Almanya'da iki aşırı sağcı, başörtülü kız çocuğunu darbetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 15:58 | Son Güncelleme

Almanya'da iki aşırı sağcı, başörtülü kız çocuğunu darbetti

BERLİN (AA) - Almanya'nın Saksonya eyaletinin Sebnitz kentinde iki aşırı sağcının, 11 yaşındaki başörtülü bir kız çocuğuna ırkçı saldırıda bulunduğu bildirildi.

Alman basının Dresden polisine dayandırdığı habere göre, cuma günü bir süpermarketin önünde meydana gelen olayda, 16 ve 17 yaşındaki iki kişi 11 yaşındaki başörtülü Iraklı kıza saldırdı.

Haberde, 17 yaşındaki kadın saldırganın, başörtüsünü zorla çıkardığı kızı saçlarından çekerek yere düşürdüğü belirtildi. Ardından 16 yaşındaki erkek saldırganın, yerdeki kıza ayağıyla vurduğu ifade edilen haberde, bu sırada diğer saldırganın kızın ağızını kapattığı kaydedildi.

Haberde, saldırganların olay yerinden ayrılmadan önce "Burada ne işiniz var, ülkenize dönün." diye bağırdığı aktarıldı.

Olayda 11 yaşındaki kızın yaralandığı, kimlikleri tespit edilen saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Almanya aşırı sağcı başörtülü darp Saksonya saldırı

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