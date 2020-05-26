Almanya'da iki aşıya daha klinik deney izni verilmeye hazırlanılıyor

Klaus Cichutek aşılama sürecininse aylar alacağına dikkat çekti.Almanya'da aşıların linsanslandırılmasından sorumlu Paul Ehrlich Enstitüsü'nün (PEI) Başkanı Klaus Cichutek, iki aşının daha klinik deney aşamasına yaklaştığını açıkladı.

Cichutek, Tübingen merkezli CureVac ve Alman Aşı Araştırmaları Merkezi'nin üzerinde çalıştığı aşı projelerine klinik inceleme izinlerinin "birkaç hafta içinde" çıkacağını düşündüklerini belirtti.

Almanya'da şimdiye kadar bir tek Mainz merkezli BioNTech firması aşı çalışmaları için klinik deney izni aldı.

"Aşı fiyatları karşılanabilir olacaktır"

Cichutek, koronavirüse karşı geliştirilecek aşının uygun fiyatlarla sunulabileceğine inandığını da belirterek "Üreticilerin koronavirüs aşısını neredeyse maliyet fiyatına arz edeceklerini düşünüyorum. Bu tabii ki bir prestij konusu. Firmalar dünyaya yardım etme ve fiyatlar konusunda dünyayı zor duruma sokmama sorumluluğunu hissedeceklerdir" diye konuştu.

Cichutek, tüm nüfusun aşılanmasının aylar alacağı konusunda da uyardı. Almanya'da toplumun geniş kesimlerinin aşılanmasının aylar alacağını belirten Cichutek, siyasilerin dünyada adil dağıtım mekanizmaları oluşturulması konusunu gündeme almaları çağrısı yaptı.

Cichutek, "Bu sefer dünya, hakkında her gün yeni birşey öğrenilen bir virüsle karşı karşıya. Bu nedenle yeni düzenlemelere ihtiyaç var" diye konuştu.

dpa/BK,TY

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