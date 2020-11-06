Almanya’da iki camiye tehdit mektubu yollandı

NSU 2.0 imzası taşıyan mektuplarla ilgili polis inceleme başlattı.Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Almanya'da iki camiye "Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) 2.0" imzasıyla aşırı sağcı tehdit ve hakaret mektupları gönderildiğini açıkladı. Mektuplardan biri Bavyera eyaleti Dietenhofen beldesine bağlı Sultanahmet Camii'ne gönderildi. Dietenhofen Türk İslam Cemaati Derneği Başkanı Başkanı Hüseyin Yağlı posta kutusunu 5 Kasım 2020 tarihinde saat 18.00'de açtığını ve Chemnitz mühürlü bir zarf içinde İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir mektup aldığını söyledi. Yağlı, Dietenhofen polisinin camiye gelerek zarfı aldığını ve inceleme başlattığını belirtti. Yağlı üç sayfadan oluşan tehdit ve hakaret içerikli mektupta İslam dini ve Hz. Muhammed karşıtı ifadelerin yanı sıra Viyana'daki saldırıdan da bahsedildiğini söyledi. Diğer mektup ise Baden-Württemberg eyaleti Hüfingen beldesindeki DİTİB'e bağlı Mescid-i Aksa Camii'ne gönderildi. Hüfingen Türk İslam Cemaati Derneği Başkanı Hakan Taşdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada "1996 yılında kurulan ve 230 üyesi bulunan cami derneğiyiz. İlk defa böyle bir saldırının olması açıkçası bizleri üzdü. Yerel yönetimlerle, komşularımızla yakın ilişkiler içerisindeyiz. Kapımız herkese açık olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerde başta komşularımız olmak üzere okullardan ziyaretçi gruplarını ağırlıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Taşdemir mektubun 30 kilometre uzaklıktaki Villingen-Schwenningen'den pul ve damgalı olarak gönderildiğini ve diğer mektup gibi 5 Kasım 2020 tarihinde geldiğini söyledi. Mektubu emniyetle paylaştıklarını söyleyen Taşdemir polisin olayla ilgili inceleme başlattığını belirtti. Mektupta "Böyle devam edin! Zira bir zamanlar Yahudilere (maalesef) yaptıklarımızı size yapacağımız gün çok da uzak değil" ifadeleri yer alıyor. DİTİB: Cemaatimiz endişeli Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, yıl başından bu yana Almanya genelinde en az 93 caminin saldırı veya tehditlere maruz kaldığını belirterek, Fransa ve Avusturya'daki terör saldırılarından sonra iki camiye yollanan mektupların endişeleri daha da artırdığını söyledi. Mektupların NSU 2.0 imzasıyla yollandığını belirten Atasoy, "2019 yılında bu örgütten genel merkezimize tehdit ve ırkçı içerikli yazılar yollandı. Bu mektuplar da aynı imzayı taşıyor. Özellikle 'Yahudilere yapılanların aynısı yapılacaktır' şeklindeki ifadeler kan dondurucu" dedi.