Almanya’da İki Doz Aşı Olanlara Testsiz Seyahat Özgürlüğü

BERLİN - Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, ikinci doz aşı yaptıranlara Corona testine gerek olmadan seyahat edebilme özgürlüğünün verileceğini açıkladı. İkinci doz aşının üzerinden 14 gün geçtikten sonra insanların test yaptırmadan seyahata çıkabileceklerini, dönüşlerinde karantinaya girmelerine gerek olmayacağını söyleyen bakan, vatandaşların ellerindeki aşı pasaportunu göstererek Almanya'da veya yurtdışında seyahat yapabileceğini ifade etti.

Aşılanmayanlara ise Almanya’nın riskli ülkeler olarak tanımladığı ülkelere giden ve gelenlere test zorunluluğu ile karantina yükümlülüğü sürecek. Uygulama yaşama geçirildiğinde, iki kez aşılanmış olan Almanlar, Türkiye'ye de test olmadan ve dönüşlerinde karantinasız seyahat planlayabilecekler.

Şu andaki uygulamaya göre, Almanya’dan Türkiye’ye gidenler, dönüşlerinde Türkiye'den ayrılmadan 48 saat önce Corona testi yaptırmak, ayrıca yaşadıkları eyaletlerin düzenlemelerine göre karantinada kalmak zorunda.

Bu arada aşılanmaları sona erenler, ülke içinde de alışverişe ve kuaföre giderken test zorunluluğundan kurtulmuş olacak. Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) araştırmalarına göre, iki doz aşının yapılan testlerden daha güvenli olduğunu ortaya koyduğunu belirten Bakan Spahn, eyalet başbakanları ile yapılacak görüşmelerden sonra yeni uygulamayı “kısa bir süre içinde, birkaç hafta sonra hayata geçirebileceklerini” söyledi.