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Almanya'da iki Omicron vakası görüldü

28.11.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da iki kişide, koronavirüsün yeni varyantı Omicron görüldü.

Almanya'da iki Omicron vakası görüldü

Avrupa'da da Omicron vakalarının sayısı artıyor.İlk kez Güney Afrika'da keşfedilen koronavirüsün Omicron varyantı Avrupa'da da yayılıyor. Almanya, İngiltere ve İtalya'nın ardındandan Çek Cumhuriyeti'nde de Omicron vakası olduğu açıklandı. Almanya'nın Bavyera eyaletinde iki kişide Omicron görüldü. Hollanda'da Güney Afrika'dan gelen yaklaşık 600 yolcudan 61'inin pozitif olduğu tespit edildi. Bu kişiler arasında Omicron varyantı taşıyan olup olmadığı ise henüz belli değil.

Vakalar Bavyera'da

Bavyera eyaletinde Çarşamba günü Münih Havalimanı'ndan Almanya'ya giriş yapan iki yolcuda Omicron görüldü. Bavyera Eyalet Sağlık Bakanlığı bu kişilerin Perşembe günü PCR test sonucunun pozitif çıkması üzerine evde karantinaya girdiklerini açıkladı. Bakanlık yeni virüs varyantı üzerine haberlerin çıkması üzere iki kişinin varyantı taşıyıp taşımadıklarının belli olması için test yaptırdığını söyledi.

Geçen Pazar günü de Güney Afrika'dan Frankfurt Havalimanı'na gelen bir Alman yolcuda korona tespit edildi. Tam aşılı olan bu kişinin de Omicron olabileceği üzerinde duruluyor.

Çek Cumhuriyeti'nde bir hastane de Namibya'dan gelen bir yolcunun korona varyantı Omicron taşıdığını doğruladı. Avusturya'da da bir kişide Omicron olabileceği şüphesi bulunuyor.

İngiltere'ye girişlerde ek tedbirler alındı

İngiltere'de, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre birbiriyle bağlantılı iki Omicron vakası tespit edildi. Vakaların Güney Afrika'ya yapılan bir seyahatle bağı olduğu belirtildi. İngiltere Başbakanı Boris Johson ülkeye giriş koşullarının sertleştirildiğini açıkladı. Tüm gelen yolculardan İngiltere'ye giriş yaptıktan iki gün sonra PCR testi yaptırmaları ve sonuçlar çıkana kadar karantinada kalmaları isteniyor.

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı'na Güney Afrika'dan gelen 61 yolcunun korona testi pozitif çıkarken 531 yolcunun test sonucu negatif çıktı. Pozitif yolcular havalimanının karantina oteline alındı. Hollanda Belediye Sağlık Hizmetleri (GGD) "Test yapılan kişilerde Omicron varyantının olması muhtemel" açıklamasını yaptı.

DSÖ "endişe verici" olarak sınıflandırdı

Koronavirüs bulaşma sırasında çeşitli mutasyonlara uğruyor ve yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Güney Afrika'da Perşembe günü B.1.1.529 (Omicron) varyantının keşfedildiği açıklandı. Güney Afrikalı bilim insanları varyantın şu an yaygın olan Delta varyantına göre daha bulaşıcı olabileceğini ve aşıların varyanta karşı etkinliğinin de daha az olabileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Yunan alfabesinde bir harf olan Omicron ile adlandırılan varyantı "endişe verici" olarak sınıflandırdı. Avrupa Bulaşıcı Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de varyantın Avrupa Birliği içinde yayılma riskinin "yüksek ile çok yüksek" arasında olduğunu açıkladı. Belçika Cuma günü Omicron vakasının ilk kez tespit edildiği Avrupa ülkesi olmuştu. Aralarında Almanya'nın da olduğu çok sayıda ülke Güney Afrika'dan hava trafiğini kısıtlandırdı.

Türkiye'de rastlanmadı

Omicron vakası Türkiye'de henüz tespit edilmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada "Farklı ülkelerde ortaya çıkan varyantlara bağlı gelişmeleri izliyor ve ülkemizin dışarıyla teması konusunda önlem alıyoruz. Gündemde olan Nu (omicron) varyantına karşı en erken önlem alan ülkelerdeniz. Türkiye'de en yaygın varyant Delta varyantıdır. Nu varyantına rastlanmamıştır" dedi.

AFP / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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