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Almanya’da iki polis trafik kontrolü sırasında öldürüldü

31.01.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın batısında yer alan Kusel’de iki polis memuru trafik kontrolü sırasında açılan ateş sonucu öldürüldü.

Almanya’da iki polis trafik kontrolü sırasında öldürüldü

Emniyet, olay yerinden kaçan saldırganlara dair ellerinde henüz herhangi bir ipucu olmadığını bildirdi.Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde iki polis memuru trafik kontrolü esnasında vurularak öldürüldü. Emniyet birimleri, eyalete bağlı Kusel ilçesinin Ulmet köyünde meydana gelen olayın nedeni ve failleri hakkında henüz ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını duyurdu.

Pazartesi sabahı yaşanan olayda, saat 04.20 sularında silah seslerinin duyulduğu ve hemen ardından olay yerine intikal eden ekiplerin 24 yaşındaki kadın polisle, 29 yaşındaki erkek meslektaşının cesetleriyle karşılaştıkları belirtiliyor. İki polis memurunun olayın ardından telsizle saldırıya uğradıklarını aktardıkları da Emniyet açıklamasında yer aldı. Olay mahalinde gerekli incelemelerin yapıldığını ve olası ipuçlarının güvence altına alındığını bildiren Emniyet, saldırganların kimliği, kaçtıkları otomobil ve kaçış istikametlerine dair herhangi bir bilginin henüz kendilerine ulaşmadığını bildirdi.

Polis sendikasından açıklama

Olayın ardından bir açıklama da Polis Sendikası'ndan (GdP) geldi. Sendikanın eyalet örgüt başkanı Sabrina Kunz, "Meslektaşlarımızın katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öldürülen arkadaşlarımızın yakınlarını düşünüyoruz. Şu anda her polisin kabusu olan bir durumu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Kunz, "Taziye dileklerimizi (ölenlerin) yakınlarına gönderiyor ve halk için tehlikenin önlenmesi amacıyla saldırgan ya da saldırganların bir an önce yakalanmasını temenni ediyoruz" dedi. Kunz ayrıca, "bu insafsız saldırının" kendisini şaşkına çevirdiğini de dile getirdi.

dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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