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Almanya’da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 15:15 | Son Güncelleme

Almanya’nın Köln kentinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 20 kişi yaralandı.Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentinde seyir halindeki iki tramvay kafa kafaya çarpıştı.

Almanya’nın Köln kentinde iki tramvayın kafa kafaya çarpışması sonucu 1’i ağır 20 kişi yaralandı.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Köln kentinde seyir halindeki iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada 20 kişi yaralanırken, 42 yaşındaki vatmanın durumunun ağır olduğunu belirtildi. 14 araç ve 47 kişi ile başlatılan kurtarma çalışması devam ederken, tramvay yolu trafiğe kapatıldı. Savcılık, kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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