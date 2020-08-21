Almanya'da iki yılda 99 ırkçı mektup gönderildi

Mektupların çoğu ırkçı NSU 2.0 imzasıyla yollandı.Almanya'da ırkçı içerikli mektup ve iletilerin artması üzerine başlatılan soruşturmalar neticesinde 2018 yılından bu yana 99 kez ırkçı tehdit mektuplarının yollandığı tespit edildi. Mektuplardan 82'sinin Almanya'da 8'i Türkiye kökenli 10 kişiyi katleden ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün devamı olduğu izlenimi veren NSU 2.0 imzasıyla postalandığı kaydedildi.

Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, Wiesbaden'de eyalet parlamentosu içişleri komisyonunda yaptığı açıklamada, mektupların 8 eyalette toplam 28 kişiye yollandığının tespit edildiğini aktardı.

Parlamento bünyesinde oluşturulan soruşturma komisyonunda bilgi veren Beuth, mektupların ağırlıklı olarak elektonik posta ile yollandığını, ancak faks ve SMS'in de tercih edildiğini kaydetti. Bakan, tehdit yazılarının onunun ise SMS veya internet iletişim kanalları aracılığıyla yollandığını da sözlerine ekledi.

2018'den bu yana çoğu kadın olmak üzere kamuya mal olmuş politikacı, sanatçı, hukukçu, akademisyen ve benzeri kişiler NSU 2.0 imzasıyla yollanan tehdit mektupları alıyor.