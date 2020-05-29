Almanya'da ikinci bir dalga olmayabilir

Berlin'deki Charite Hastanesi'nden virolog Christian Drosten, haftalık haber dergisi Spiegel'e yaptığı açıklamada, Almanların teorik olarak ikinci bir korona dalgasını yaşamama ihtimali olduğunu dile getirdi. Drosten, "virüs şu anda daha doğru bir şekilde tanındığı ve nasıl yayıldığı da daha iyi bilindiği için 'super spreader' olarak tanımlanan 'süper taşıyıcı'ların daha az olabileceğini" ifade etti. Virüsü çok sayıda kişiye bulaştıranlara "süper taşıyıcı" deniyor.

Şimdiye kadarki önlemlerle süper taşıyıcıların daha fazla kontrol altına alınmış olabileceğini belirten Drosten, ancak muhtemel bir yayılmanın önlenmesinde, ilgili kişilerin -özellikle de daha önce test yapılmamış kişilerin- hemen karantinaya alınmasının önem taşıdığı uyarısında bulundu.

Ancak karantina süresinin kısaltılabileceğini belirten Drosten, önümüzdeki dönemde virüs taşıyan bir kişiyle temas edenlerin sadece bir hafta izole edileceğini, çünkü kuluçka süresi ve insana bulaşma süresinin başlangıçta düşünülenden daha kısa olduğu bilgisini verdi.