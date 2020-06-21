Almanya’da İkinci Dalga Endişesi

Corona virüsününyayılma gücününzayıfladığıAlmanya’da,yeni vaka sayılarında son haftalarda yaşananyükseliş ikinci dalga endişesine neden oluyor. Salgının yol açtığı toplumsal gerilim de artıyor.

Ülkede gündemi belirleyen konu, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Gütersloh kenti yakınlarındaki büyük bir et fabrikasının yüzlerce çalışanındaCorona virüsü çıkması. Toplam 6 binkişinin çalıştığı ‘Tönnies’ adlıfabrikada şimdiye kadar yapılan testlerde 1.029işçide Corona virüsü tespit edildi. Kentteki okullar ve kreşler kapatıldı, çalışanların tümütedbir olarak 2 Temmuz’a kadar karantinaya alındı. Diğer5bin işçiye önümüzdeki günlerde test uygulanacağı belirtildi.

Söz konusu işletme, Almanya’nın en büyük et fabrikalarından biri ve özelikle süpermarket zincirlerine yönelik ucuz et tedarikçilerinin önde gelen isimlerinden. Tüketicileri koruma örgütlerinin temsilcileri, ‘Tönnies’ yöneticilerini çoğunluğu Romanya ve Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinden getirilen işçileri çok kötü şartlar altında çalıştırmakla eleştirirken, işçilerin baraka ve yurtlarda zor koşullarda yaşadıklarını ve Corona virüsünün bu koşullar altında hızlı bir şekilde yayılabildiğini savunuyor.