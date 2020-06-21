Almanya’da İkinci Dalga Endişesi

Corona virüsününyayılma gücününzayıfladığıAlmanya’da,yeni vaka sayılarında son haftalarda yaşananyükseliş ikinci dalga endişesine neden oluyor. Salgının yol açtığı toplumsal gerilim de artıyor.
Ülkede gündemi belirleyen konu, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Gütersloh kenti yakınlarındaki büyük bir et fabrikasının yüzlerce çalışanındaCorona virüsü çıkması. Toplam 6 binkişinin çalıştığı ‘Tönnies’ adlıfabrikada şimdiye kadar yapılan testlerde 1.029işçide Corona virüsü tespit edildi. Kentteki okullar ve kreşler kapatıldı, çalışanların tümütedbir olarak 2 Temmuz’a kadar karantinaya alındı. Diğer5bin işçiye önümüzdeki günlerde test uygulanacağı belirtildi.
Söz konusu işletme, Almanya’nın en büyük et fabrikalarından biri ve özelikle süpermarket zincirlerine yönelik ucuz et tedarikçilerinin önde gelen isimlerinden. Tüketicileri koruma örgütlerinin temsilcileri, ‘Tönnies’ yöneticilerini çoğunluğu Romanya ve Bulgaristan gibi Balkan ülkelerinden getirilen işçileri çok kötü şartlar altında çalıştırmakla eleştirirken, işçilerin baraka ve yurtlarda zor koşullarda yaşadıklarını ve Corona virüsünün bu koşullar altında hızlı bir şekilde yayılabildiğini savunuyor.
Salgın, Corona virüsününetten bulaşıp bulaşmayacağı sorusunu daakla getirdi, ancakuzmanlar, virüsün kesilmiş ete bulaştığına dair hiçbir kanıtın bulunmadığı belirtiyor.
Öte yandan Berlin’in Neukölln semtindeveGöttingenkentinde,yüzlerce kişinin yaşadığı sitedekibloklarçok sayıda Corona virüsü vakası nedeniyle karantinaya alındı. Genelde göçmenlerin yaşadığı Neukölln semtinde bir apartman sitesinde geçmiş günlerde tespit edilen yeni vaka sayısı 94’e çıkınca, toplam369 hane 14 günlüğüne karantinaya alındı.
Göttingen’de ise bir binada 120 kişinin testininpozitif çıkmasından sonra, binayla birlikte toplam 700 kişinin yaşadığı bir blok karantinaya alındı. Kimsenin dışarı çıkmaması için binanın etrafıpolis tarafından kapatılarak,bariyerlerle çevrildi.Alınan karara göre karantina süresi 25 Haziran’a kadar sürecek. Söz konusu blokta, daha önce de yasak olduğu halde açılan bir nargile barda aynı nargileyi birden fazla kişinin kullanması sonucu en az 68 kişide Corona virüsü tespit edilmişti. Karantina altında yaşamakta zorlanan bina sakinleri dünisyan edip binadan dışarı çıkmak istedi.Polise taş atan grupları, olay yerine gelen Göttingen Belediye Başkanı yatıştırdı.
Almanya’da Corona virüsü tedbirlerine göre son 7 gün içinde 100 bin kişide 50 yeni vaka çıkması durumunda eski önlemlere geri dönülmesi gerekiyor. Almanya’nın gündemini belirleyen bu sonvakalarla 50 sınırının aşılacağı tahmin ediliyor.
Bu arada Stuttgart kentinde dün gece saatlerinde bir grup genç caddelerdeki mağazalara saldırdı. Birkaç haftadır Corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle, polisle gençler arasında gerginlik yaşandığı, dün ise bir gencin üstünün polis tarafından aranmasından sonra, olayların başladığı öğrenildi. Kentin merkezindeki bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı, dükkanların yağmalandığı ve bir polis arabasının kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Polis, durumun kontrolden çıktığını ifade ederken, Baden Württenberg Eyaleti Başkakanı Winfreid Kretschmann, "Bir şiddet patlaması yaşandı. Kabul edilemez bir durum. Eyaletimizin başkenti Stuttgart için üzücü bir gün"şeklinde konuştu. Olayın görgü tanıkları, şiddet olaylarına karışanlar arasında aşırı solcu Antifa adlı grubun üyelerinin yanısıra, çok sayıda göçmen kökenli gencin de olduğunu iddia etti. Yabancı ve Müslüman karşıtlarıolayın ardından sosyal medya kanalları üzerindenpaylaşımlarda bulundu. Bu durum, göçmenlere karşı önyargılarınve düşmanlığınkörüklendiği, bu tarz olayların vetartışmaların daha tehlikeli bir boyut alabileceği şeklinde yorumlandı.