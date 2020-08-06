Almanya'da İkinci Dalga Endişesi Artıyor

Corona virüsü salgınında Almanya’da bilanço yeniden ağırlaşıyor. Mart ile Haziran ayları arasında Corona virüsüne karşı çok sıkı önlemler alan ve bu sayede salgının yavaşlamasını sağlayan ülkede, Mayıs ayından bu yana bir günde yeni Corona vaka sayısı ilk kez bini aştı.

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, son 24 saatte bin 45 yeni vaka tespit edilirken, ikinci dalga endişesi giderek büyüyor. Verilere göre aktif Corona vaka sayısı 8 bin 200’e ulaştı. 195 bin 200 hasta iyileşirken, ölenlerin sayısı ise 9 bin 175’e çıktı.

Almanların yüzde 82'si ikinci karantina dönemi beklentisinde

Virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin, sosyal mesafe dışında olanlarının neredeyse tümünün yavaş yavaş kaldırıldığı Almanya’da, kamuoyunun yüzde 82’si ikinci bir karantina dönemi beklentisi içinde. Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, halk yaz tatilinin bitmesi ve okulların başlamasıyla Corona salgınının yeniden daha şiddetli hale dönüşeceği ve ilk dalgada olduğu gibi iş yerlerinin kapanacağını tahmin ediyor. Uzmanlar, bu endişeye rağmen halktaki salgına karşı duyarsızlığın arttığını, özellikle başka ülkelerde tatile gidenlerin, bulundukları yerlerde sanki Corona yokmuş gibi davrandıklarını belirtiyor.