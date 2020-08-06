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Almanya'da İkinci Dalga Endişesi Artıyor

06.08.2020 16:56 | Son Güncelleme

Vaka sayısında son haftalarda ciddi artışlar yaşanan Almanya'da ikinci dalga endişesi giderek büyüyor. Almanların yüzde 82'si ikinci bir karantina dönemi beklentisi içinde

Almanya'da İkinci Dalga Endişesi Artıyor

Corona virüsü salgınında Almanya’da bilanço yeniden ağırlaşıyor. Mart ile Haziran ayları arasında Corona virüsüne karşı çok sıkı önlemler alan ve bu sayede salgının yavaşlamasını sağlayan ülkede, Mayıs ayından bu yana bir günde yeni Corona vaka sayısı ilk kez bini aştı.

Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, son 24 saatte bin 45 yeni vaka tespit edilirken, ikinci dalga endişesi giderek büyüyor. Verilere göre aktif Corona vaka sayısı 8 bin 200’e ulaştı. 195 bin 200 hasta iyileşirken, ölenlerin sayısı ise 9 bin 175’e çıktı.

Almanların yüzde 82'si ikinci karantina dönemi beklentisinde

Virüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerin, sosyal mesafe dışında olanlarının neredeyse tümünün yavaş yavaş kaldırıldığı Almanya’da, kamuoyunun yüzde 82’si ikinci bir karantina dönemi beklentisi içinde. Yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, halk yaz tatilinin bitmesi ve okulların başlamasıyla Corona salgınının yeniden daha şiddetli hale dönüşeceği ve ilk dalgada olduğu gibi iş yerlerinin kapanacağını tahmin ediyor. Uzmanlar, bu endişeye rağmen halktaki salgına karşı duyarsızlığın arttığını, özellikle başka ülkelerde tatile gidenlerin, bulundukları yerlerde sanki Corona yokmuş gibi davrandıklarını belirtiyor.

Virüs tatil dinlemiyor

Nitekim Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn bir acil basın toplantısı düzenleyerek, Almanları virüse karşı uyanık olmaya ve tekrardan 1,5 metre sosyal mesafe, kapalı yerlerde maske takma ve el yıkama gibi hijyen kurallarına uymaya çağırdı. "Virüs tatil dinlemiyor. Uyanık olalım ve birbirimize dikkat edelim" diyen bakan, yabancı ülkelerden tatilden dönenlerde vaka sayısının şu anda yüzde 2’nin üzerinde olduğuna ve bu sayının daha da artmasının beklendiğine dikkat çekti.

Riskli ülkelerden gelenlere mecburi test uygulaması sürüyor

Almanya’nın "riskli ülkeler" olarak tanımladığı ülkelerden dönenlere, mecburi test uygulamasının Cumartesi günü yürürlüğe gireceğini açıklayan Spahn, test olmayanlar için karantinanın mecburi olacağını belirtti. Spahn, Türkiye’den gelen yolcuların Almanya’ya gelmeden 48 saat önce Türkiye’de test yaptırmak zorunda olduğunu belirtti ve bu uygulamanın AB genelinde geçerli olmasını istedi. Almanya’nın seyahat uyarısını kısmen kaldırdığı Türkiye riskli bölgeler listesinde bulunuyor.

Türkiye'ye seyahat yasağının kısmen kalkması neden "pahalı" bir hal aldı?

Şu andaki uygulamaya göre riskli bölgelerden gelenler negatif test sonucu ibraz edemezlerse, 14 günlük karantinaya girmek durumunda. Berlin geçen Salı günü sürpriz bir kararla, Corona virüsü pandemisi nedeniyle Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya için artık geçerli olmadığını duyurdu. Başta sevinçle karşılanan bu kararın ayrıntılarına bakıldığında bu dört bölgeye seyahat edecek kişiler için durumun daha "pahalı" bir hal aldığı ortaya çıkıyor. Yeni uygulamaya göre, Almanya’ya dönmeden önce korona testinin Türkiye’de yaptırması artık zorunlu. Aksi takdirde tatile gidenler, Türkiye’den çıkamayacaklar. Koronavirüs testinin pozitif çıkması durumunda ise Türkiye’de karantinaya alınıp, orada tedavi edilecekler. Daha önceki uygulamada, Almanya'da yaşayanlar tatil için gittiği Türkiye'den tekrar Almanya'ya döndüğünde Almanya havaalanlarında ücretsiz test yaptırma olanağına sahipti.

Lufthansa: "2024'ten önce eskiye geri dönüş beklemiyoruz"

Bu arada Corona krizi nedeniyle uçak filosunu azaltan Alman Havayolları Lufthansa’nın yöneticisi Carsten Spohr, "2024’ten önce talebin kriz öncesi seviyeye geri geleceğini beklemiyoruz" dedi. 22 bin çalışanın işten çıkarılmasının planlandığını doğrulayan Spohr, masrafları 2023 yılına kadar yüzde 15 azaltmayı ve uçak filosunda yüz civarında küçülmeye gideceklerini de duyurdu. Corona krizinin zirve yaptığı dönemde aylık kaybının 800 milyon Euroyu bulduğu Lufthansa, federal hükümet ile kurtarma paketi konusunda anlaşma sağlamış, bu anlaşmaya göre hükümetin, şirketinin yüzde 20 hissesini devralması karşılığında 9 milyar Euro ödeyeceği duyurulmuştu.

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