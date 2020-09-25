Almanya'da İkinci Dalga Endişesi Artıyor

Tüm dünyada Corona virüsü vakalarında yaşanan artış alarm verirken Almanya'da ilk Corona virüsü vakasının tespitinden bu yana 7 ay geçti. Son iki haftada yeniden tırmanışa geçen ve günde 2 binlerde seyreden vaka sayısı ikinci dalga başladı yorumuna neden oluyor.
Uzmanlar özellikle aile buluşmaları, eğlence ve gizli olarak yapılan tekno müziği partilerinin, sayıların artışında büyük rolü olduğunu savunuyor. Nitekim ay başında Hamm kentinde yaşayan Uşaklı bir aile tarafından düzenlenen düğünden sonra en az 200 kişide Corona virüsü tespit edilmesi ve 2 bin kişinin karantinaya alınması, bu tezi doğrulayan bir gelişme oldu.
Virüsü hem kına gecesine hem de düğüne giden 50 yaşındaki bir kadının bulaştırdığı belirtiliyor. Hamm kenti yöneticileri bugünden geçerli olmak üzere, düğün eğlencelerine en fazla 25 kişinin katılabileceğini duyurdu. Öte yandan Kuzey Ren Vestfalya’da ve Bavyera eyaletlerinde karantinaya alınan öğrenci sayısı 15 bini, karantinaya alınan öğretmen sayısı ise bini aştı. Diğer eyaletlerle birlikte karantinaya alınan öğrenci sayısı yaklaşık 20 bini buldu.
Ağustos başından beri açık olan okullarda, sonbaharla birlikte grip sezonunun da başlayacağı belirtilerek Corona virüsü vakalarının daha da artacağı tahmin ediliyor. Ülkenin en tanınan viroloğu olan Christian Drosten‘in “Önümüzdeki aylarda duruma hakim olabilmemiz için bazı şeyleri değiştirmek zorundayız. Salgın gerçekten asıl şimdi başlıyor. Bu bir doğal felaket” açıklaması büyük yankı uyandırdı.
Drosten, Corona virüsle mücadele için Almanya’nın en kısa zamanda farklı ve yeni bir strateji geliştirmesi gerektiğini, aksi takdirde Fransa ve İngiltere’de yaşanan duruma benzer bir gelişmenin Almanya’da da gündeme geleceğini söyledi.
Fransa’da her gün 10 binin üzerinde kişi salgına yakalanıyor, vakaların artmasıyla ölü sayısı da yükseliyor.
Alman Bilim Akademisi Leopoldina ise, Coronavirüsle mücadele için tüm ülkede geçerli tek tip Corona virüsü salgını önlemlerinin yürürlüğe girmesini talep etti. Bir aşı bulunsa bile 2021 ilkbaharına kadar yeterli derecede aşı yapılamayacağı belirtilen akademinin açıklamasında, hızlı test yapılması, karantina ve izolasyon sürelerinin 10 güne indirilmesi önerilerine ek olarak insanların sorumlu davranması ve insanlara psikolojik destek verilmesi gerektiği vurgulandı.
Federal Hükümet, AB’nin toplam 14 ülkesini toptan ya da kısmen riskli bölge ilan etti ve seyahat uyarısı yayınlandı. Listede yer alan ülkeler arasında, Danimarka, Portekiz, İrlanda ve Slovenya yer alırken, Fransa’nın büyük bölümü, Çek Cumhuriyeti ile Avusturya da bulunuyor. Riskli bölgelerden dönenler test yaptırmak, test sonucu gelene kadar karantinada kalmak zorunda.
Türkiye de, Corona virüsü salgını başladığından bu yana riskli ülkeler listesinde yer alıyor. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahnö halka bir çağrı yaparak, önümüzdeki aylarda başka ülkelere seyahat edilmemesini istedi. Diğer ülkelerdeki durumun çok daha endişe verici olduğunu ve yaz aylarında yurtdışında tatil yapan çok sayıda kişinin virüsle geri döndüğünü söyleyen Spahn “Önümüzdeki aylarda duruma hakim olabilmemiz için yurtdışında tatillerden vazgeçilmesi gerekiyor. Bu seyahat sektörü için çok olumsuz bir durum, ancak bence şart” diye konuştu.
Öte yandan Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, bakanların tümünün karantinaya alınacağı şeklindeki söylentileri yalanlandı. Yakın korumasının testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Çarşamba günü karantinaya girmişti. Dün de Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, karantinada olduğunu duyurdu. Alman basınında çıkan haberlerde, tüm kabinenin birkaç günlüğüne karantinaya gireceği öne sürülmüştü.