Almanya'da İkinci Dalga Endişesi Artıyor

Tüm dünyada Corona virüsü vakalarında yaşanan artış alarm verirken Almanya'da ilk Corona virüsü vakasının tespitinden bu yana 7 ay geçti. Son iki haftada yeniden tırmanışa geçen ve günde 2 binlerde seyreden vaka sayısı ikinci dalga başladı yorumuna neden oluyor.

Uzmanlar özellikle aile buluşmaları, eğlence ve gizli olarak yapılan tekno müziği partilerinin, sayıların artışında büyük rolü olduğunu savunuyor. Nitekim ay başında Hamm kentinde yaşayan Uşaklı bir aile tarafından düzenlenen düğünden sonra en az 200 kişide Corona virüsü tespit edilmesi ve 2 bin kişinin karantinaya alınması, bu tezi doğrulayan bir gelişme oldu.

Virüsü hem kına gecesine hem de düğüne giden 50 yaşındaki bir kadının bulaştırdığı belirtiliyor. Hamm kenti yöneticileri bugünden geçerli olmak üzere, düğün eğlencelerine en fazla 25 kişinin katılabileceğini duyurdu. Öte yandan Kuzey Ren Vestfalya’da ve Bavyera eyaletlerinde karantinaya alınan öğrenci sayısı 15 bini, karantinaya alınan öğretmen sayısı ise bini aştı. Diğer eyaletlerle birlikte karantinaya alınan öğrenci sayısı yaklaşık 20 bini buldu.