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Almanya'da İklim Koruma Paketi üzerinde anlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan CDU, CSU ve SPD partileri, İklim Koruma Paketi üzerinde anlaştı

BERLİN (AA) - Almanya'da hükümeti oluşturan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), 2030 yılı hedefleri çerçevesinde İklim Koruma Paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

Başbakan Angela Merkel, basın toplantısında yaptığı açıklamada, 19 saat süren müzakereler sonucunda CDU, SPD ve CSU partileri arasında İklim Koruma Paketi üzerinde anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Merkel, küresel ısınmanın bilimsel olarak kanıtlandığını belirterek, her yıl iklim koruma konusunda konulan hedefleri gözden geçireceklerini ve gerektiğinde ilave önlemler alacaklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Olaf Scholz, paket için 50 milyarlık ödenek ayrılacağını belirtti.

İklim Koruma Paketi'ne göre tren biletlerinde yüzde 19 olan katma değer vergisi yüzde 7'ye düşürülecek.

Hava yollarını kullanacaklar için 1 Ocak 2020'de yeni vergi getirilecek. Benzin ve motorine 3 cent vergi zammı yapılacak.

Kalorifer yakıtı yerine iklim dostu yeni sisteme geçenlere yüzde 40 teşvik verilecek. Mazotla çalışan yakıt sisteminin kurulması ise 2026’dan itibaren yasaklanacak.

Elektrikli araç kullanımının teşvik edileceği pakete göre 2025 yılına kadar satın alınan elektrikli otomobillerden vergi alınmayacak.

Önlemlerle karbon emisyonunun azaltılması sağlanacak.

Muhalefet partileri ise söz konusu pakete tepki gösterdi. Yeşiller Partisinden Oliver Krischer, beklentilerden ve hedefleri tutturmaktan uzak olduğunu ileri sürdüğü paketi "tarihi iflas" olarak niteledi.

Hür Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Lindner ise paket ile alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ve yapılacak zamların yanlış olduğunu savundu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya İklim Koruma Paketi

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