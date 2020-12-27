Almanya'da ilk koronavirüs aşısı 101 yaşındaki kadına yapıldı

Almanya’da ülke tarihinin en büyük aşı kampanyası bugün resmi olarak başladı.Almanya’da ilk koronavirüs aşısı dün Sachsen-Anhalt eyaletindeki bir yaşlı bakım yurdunun sakinlerine ve bakım personeline yapıldı. İlk aşıyı ise bu yurtta kalan 101 yaşındaki Edith Kwoizalla oldu. Ardından bakım yurdunda kalanlardan 40'ı aşılanırken, yaklaşık 40 bakım personelinden 10'u aşı olmak istedi. Almanya'da aşı kampanyası ise resmi olarak 400'den fazla merkezde bugün başlıyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, dün yaptığı açıklamada ülke tarihinin en büyük aşı kampanyasına hazır olduklarını söylemiş ve "Aşı merkezleri başlamaya hazır, aşı ekipleri bekliyor" demişti. Almanya'da öncelik 80 yaş üstüne, yaşlı bakım yurtlarında çalışanlara ve yoğun bakım, acil servis gibi birimlerde özellikle risk altında çalışan hastane personeline verilecek. Mart ayı sonuna kadar toplamda yaklaşık 12 milyon doz aşının temin edileceği belirtiliyor. Aşının iki doz yapılması gerektiği için bu miktar 5,5 ila 6 milyon insanın ihtiyacını karşılayabilecek.