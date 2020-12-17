Almanya'da ilk koronavirüs aşısı 27 Aralık'ta

Almanya'da Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn eyaletlerin sağlık bakanlarıyla dün bir kez daha biraraya geldi. Toplantıya başkanlık eden Berlin eyalet yönetimi ülkede ilk koronavirüs aşısının 27 Aralık tarihinde yapılması hedefinde mutabık kalındığını kamuoyuyla paylaştı.

Almanya'da ilk aşılamalar yaşlı bakımevlerinde yapılacak. Alman hükümeti Mainz merkezli BioNTech ile ABD'li Pfizer'in geliştirdiği aşıya Noel öncesinde Avrupa çapında izin çıkacağını tahmin ediyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun 23 Aralık tarihinde aşıya izin vermesi halinde 27 Aralık tarihinde de aşılamanın başlaması öngörülüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, AB ülkelerini korona aşısı hazırlıkları konusunda acele etmeleri yönünde uyardı. Die Welt gazetesinin bugünkü sayısına bir mülakat veren Kyriakides "Herkes aşının olabildiğince hızlı bir biçimde vatandaşların kullanımına hazır hale gelmesi için çalışmalarını tamamlamalı" dedi. Kyriakides "Bu hepimiz için en güzel Noel hediyesi olacaktır" diye konuştu.