Almanya'da ilköğretimde başörtüsü yasağını tartışmaları sürüyor

Avusturya’da parlamentonun, okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocukların başörtüsü takmasına yasak getiren tasarıyı onaylamasının ardından konu Almanya’da da yoğun bir şekilde tartışılıyor. Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer, yuvada ya da ilkokulda çocukların başörtüsü takmasının dinle ya da inanç özgürlüğüyle bir alakasının olmadığını, bunu çok sayıda Müslüman tarafından da böyle değerlendirildiğini dile getirdi. Kramp-Karrenbauer bu nedenden dolayı başörtüsünün buralarda serbest olup olmaması yönündeki tartışmanın haklı bir tartışma olduğunu ifade etti.

Yasak uygulamasının hukuki boyutu

CDU’lu bir başka siyasetçi, Hessen Eyaleti Kültür Bakanı ve Almanya Kültür Bakanları Konferansı Başkanı Alexander Lorz ise başörtüsüne yasak getirmenin hukuki açıdan kolay olmadığını belirtti. Lorz, "Aileler dini inaçların özgürce yaşanması maddesine atıfta bulunursa, hukuk devletimizin yapabileceği pek bir şey kalmaz" diyerek, başörtüsünü kanunen yasaklamanın Almanya Anayasa Mahkemesi tarafından büyük olasılıkla onaylanmayacağını ifade etti. Alexander Lorz, kişisel görüşü itibariyle öğrencilerin derslere başörtüsü ile girmesine karşı olduğunu vurgulayarak, "Pedagojik ve uyumsal açıdan değerlendirildiğinde, ilköğretim çağında çocukların başörtüsü takmasına, hem de İslam’da da böyle bir kural yok iken, karşı çıkmak gerekir" dedi.