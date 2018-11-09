Almanya'da iltica yasası sertleştiriliyor

Değişiklikler mülteci statüsünün teyidi sürecinde yetkili makamlarla etkin işbirliğini zorunlu kılıyor.Almanya'da iltica yasasında değişiklik öngören yasa federal mecliste yapılan oturumda onaylandı. Oylamada yasadaki değişikliklere iktidardaki Hristiyan Birlik partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin yanı sıra muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) ve Almanya için Alternatif (AfD) de onay verdi. Yeşiller ve Sol Parti ise yasadaki değişikliğe karşı çıktı.

Yasada yapılan değişiklik, resmi makamlarca mülteci olarak tanınmış kişilerin, statülerinin teyidi için üç yıl sonra yapılan kontrol işlemlerindeki yükümlülüklerini artırıyor. Kontrol sürecinde mülteciler artık etkili olmak, yetkili makamlarla işbirliğine gitmek, bu statülerini korumak için bilgi ya da belge sunmak zorunda. Yetkili makamlara karşı bu yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde para cezasına çarptırılmaları mümkün olabilecek. Şu anki yasal düzenlemelere göre ise mülteci statüsü alanlar sadece başvuru sürecinde etkili biçimde yetkili makamlarla işbirliği yapmak, gerekli belgeleri resmi makamlara sunmakla yükümlü. Ancak statüleriyle ilgili verilen karar sonrasında yeniden inceleme başlatılması halinde aktif biçimde işbirliğine gitmek gibi bir yükümlülükleri yok.