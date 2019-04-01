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Almanya'da imalat PMI 80 ayın en düşüğüne geriledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 13:32 | Son Güncelleme

Endeks, Brexit belirsizliği ve zayıflayan küresel ekonominin etkisiyle martta 44,1 puan ile temmuz 2012'den sonra gördüğü en düşük seviyeye geriledi

BERLİN (AA) - Almanya'da imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), "Brexit belirsizliği" ve "zayıflayan küresel ekonominin" etkisiyle martta 44,1 puana gerileyerek son 80 ayın en düşük seviyesini gördü.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI verisine göre, Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi PMI, martta önceki aya kıyasla 3,5 puan azalarak 44,1 puana geriledi. Endeks, şubatta 47,6 düzeyinde açıklanmıştı.

Böylece, Alman ekonomisinin beşte birini temsil eden sektörün PMI verisi, Temmuz 2012'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

IHS Markit ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, sektörde yeni siparişlerin ve ihracatın, küresel finansal krizden bu yana görülmeyen oranlarda düştüğünü belirterek, "Gittikçe daha fazla şirket, ürünlerine Brexit, ticaret belirsizliği, otomotiv sanayisindeki sıkıntılar ve küresel talebin yumuşaklığına bağlı olarak düşük talep geldiğini bildiriyor." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya IHS Markit İmalat sanayi PMI

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