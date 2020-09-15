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Almanya’da imalat sanayi istihdamında rekor düşüş

15.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Almanya’da imalat sanayinde istihdam edilen kişi sayısı koronavirüs nedeniyle on yıldan fazla süredir görülmediği kadar azaldı.

Almanya’da imalat sanayi istihdamında rekor düşüş

İmalat sanayinde neredeyse bütün sektörlerde istihdam düşüş gösterdi.Koronavirüsün etkileri istihdam piyasasında da görülüyor. Almanya'da imalat sanayisinde istihdam edilen kişi sayısı koronavirüs nedeniyle on yıldan fazla süredir görülmediği kadar düştü.

Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'nin (Destatis) verilerine göre Temmuz ayı sonunda 50 kişiden fazla çalışanı olan imalat sanayi şirketlerinde 5,5 milyon kişi istihdam edilirken, bu rakamın bir önceki yıla göre 164 bin kişi ya da yüzde 2,9 daha az olduğunu açıkladı.

Açıklamada "Mayıs 2010'dan bu yana çalışan kişi sayısında bir önceki yılın aynı ayına göre yaşanan en büyük yüzdelik düşüş" denildi. O dönemde 2009 yılında yaşanan küresel krizin ardından imalat sanayi zor bir dönemden geçiyordu.

Açıklanan verilere göre imalat sanayindeki neredeyse bütün sektörlerde çalışan sayısı azaldı. En büyük düşüş yüzde 5,6 ile metal üretimi ve işleme sektöründe oldu. Plastik üreticilerinde yüzde 5,1 istihdam azalması olurken, otomobil üretiminde yüzde 4,1 ve makine üretimi sektöründe ise yüzde 3,8 istihdam düşüşü kaydedildi.

Buna karşılık kimyasal ürün üreticilerinde çalışan sayısı yüzde 1,9 artış gösterdi. Kısa dönemli çalışanlar da bu sayıya dahil edildi.

Çalışma saatleri azaldı

Koronavirüs salgının neticeleri çalışma saatleri üzerinde de etkisini gösterdi. Temmuz ayında bir önceki yıla göre toplam çalışma saatleri yüzde 8,5 düşüş göstererek 671 milyon saat oldu. Öte yandan imalat sanayindeki ücretler yüzde 8,6 düşerek 23,8 milyar euroya geriledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya ekonomisi koronavirüs krizi nedeniyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde tarihi seviyede küçülerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 daralmıştı.

Rtr/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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