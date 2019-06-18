Almanya’da ‘İnsan Hakları’ Gerekçesiyle Fuhuş Yasaklanıyor

Tasarıyı hazırlayan çalışma grubu adına bir açıklama yapan SPD milletvekillerinden Leni Breymaier, tasarıyı ahlaki nedenlerle değil, insan hakları değerleri gerekçesiyle gündemlerine aldıklarını söyledi ve uygulamanın İsveç’teki yasaları örnek alacağını duyurdu. İsveç'te 1999 yılından bu yana ‘seks hizmetleri’ için para ödemek yasak, para almak ise yasak değil. Yani para ödeyen erkek cezalandırılıyor, kadın ceza almıyor. Kadınların vücutlarını pazarlamasını yasaklamayan yasa, erkeklerin kadınları ‘satın alınabilecek mal’ olarak sınıflandırarak, yararlanılmalarını cezalandırıyor. İsveç, vatandaşı olan erkekleri, yurt dışında da para karşılığında kadınlarla birlikte olmaları ve bunun saptanması durumunda da yargılayıp cezalandırıyor.

Almanya’da para karşlığında seks yapmanın, başka bir deyişle fuhuşun yasaklanması planlanıyor. Federal Hükümet ortaklarından sosyal demokrat SPD tarafından hazırlanan tasarıya göre, para karşılığı cinsel ilişkiye girmenin cezaya tabi tutulması hedefleniyor.

Kadınları fuhuş çetelerinden uzak tutmak planlanıyor

Almanya’da benzer bir yasanın çıkmasıyla fuhuşun tamamen önlenemeyeceğini belirten SPD milletvekili, “Hırsızlık da suç ancak yapılıyor. Ama yapan cezalandırılıyor” dedi ve amacın kadınları, fuhuşla büyük paralar kazanan suç çevrelerinden uzak tutmak olduğunu belirtti. SPD’nin koalisyon ortağı CDU/CSU Birlik Partiler’in de para karşılığında seks yapılmasının yasaklanmasını destekledikleri ve tasarının muhalefetin karşı olmasına rağmen meclisten onay alabileceği tahmin ediliyor. Muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti ‘seks işçilerinin’ çalışma koşullarının düzeltilmesini ve örneğin her yıl ücretsiz doktor kontrolünden geçirilmelerini talep ediyor.

Kadın örgütleri: ‘Almanya’yı Avrupa’nın genelevine dönüştürdü‘

Almanya’da ‘seks işçiliği’ 2002'de yasallaştırmıştı Genelevlerine yasal işletme statüsü veren yasa, seks karşılığında para kazananları diğer mesleklerin statüsüne getirmeyi amaçlayan yasaya göre, işlerini legal olarak yapanlar sigortalı olarak çalışma ve devletin sağlık sigortası sisteminden yararlanma hakkına sahip. Özellikle kadın örgütlerinin değerlendirmeleri, yasanın amacına ulaşamadığı, tam tersine seks işçiliğini yasallaştırmanın Almanya'yı "Avrupa'nın genelevine dönüştürdüğü" şeklinde.