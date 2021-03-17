Almanya'da insan kaçakçılarına karşı eş zamanlı iki operasyon

Almanya'nın doğu ve kuzeyinde insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle organize bir gruba operasyon düzenlendi. Federal Polis şebekenin en az 85 sığınmacıyı "kısmen ölüm tehlikesi olan şartlarda" Balkanlar üzerinden kamyonlarla Almanya'ya getirdiğini açıkladı. Thüringen eyaletinde, ikisi Altenburg'da biri Erfurt'ta olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

Aşağı Saksonya'daki Ronnenburg ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Greifswald kentlerinde de çeşitli adreslere baskın düzenlendi ve arama yapıldı. Kaçakçılığı organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılırken şüpheliler arasında altı farklı nakliyede aracı kullanan şoförün de bulunduğu açıklandı.

Polisin şebekenin varlığına dair şüphesi Almanya'nın güneydoğusundaki 4 ve 17 nolu otobanlar üzerinde fark edilen insan kaçakçılığı olayları sonrasında oluştu. Olaylardaki benzerlikler üzerine polis bir özel komisyon kurarak soruşturma başlattı. Uluslararası çapta başlatılan soruşturmaya Avrupa polis teşkilatı Europol de destek verdi. Şebekenin her bir sığınmacıdan 1200 ile 3 bin 500 euro arasında ücret aldığı sanılıyor.