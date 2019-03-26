Almanya’da ‘İnternetine Sahip Çık’ Yasasına Tepki

Avrupa Parlamentosu'nda oylamaya sunulan telif hakları yasası, Almanya’da büyük tepkilere neden oluyor. AB sınırları içinde internet kullanımına hissedilir oranda etkisi olacak yeni yasal düzenleme, internette düşünce özgürlüğünü tehdit ettiği gerekçesi ile eleştirilerin odağında.

Avrupa Parlamentosu tarafından ‘reform’ olarak tanımlanan yeni kurallar, yazılı metinlerin yanısıra, video, fotoğraf, resim, ve görsellerin yaratıcısının haberi olmadan ve ondan telif hakları konusunda izin alınmadan büyük platformlara yüklenmesini engellemeyi öngörüyor. Buna göre düzenlemeden etkilenen, örneğin Youtube, Vimeo ve Google gibi büyük platformların, daha kullanıcı yükleme yaparken filtreler aracılığıyla yüklenilen içeriğin telif haklarına uygun olup olmadığını kontrol etmesi gerekiyor.

Şimdiye dek internet ortamında üretilen ve yayınlanan eserler, genelde yaratıcısının izni olmadan paylaşılabiliyordu. Uygulamayı eleştirenler filtreleme yöntemi nedeniyle, kullanıcılarıngazete alıntılarını, haber ve yorumları da Facebook ve Twitter gibi platformlarda paylaşmasının zorlaşacağını öne sürerek, sonuçta internette özgürlüğün kısıtlanacağını savunuyor. Yaratıcılığın da kısıtlanacağını belirten düzenleme karşıtları, söz konusu filtrelerin internete sansür getirmesinden endişe ediyor. Yasa tasarısına destekler, reformu internet kullanımında bir dönüm noktası olarak tanımlarken, yeni kuralların özellikle sanatçılara ve metinlerini internette yayınlayan gazetecilere ödeme yapılmasını sağlamaya yardımcı olacağını vurguluyor.