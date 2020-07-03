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Almanya'da internette nefret suçlarına ağır cezalar geliyor

03.07.2020 19:15 | Son Güncelleme

Almanya’da internette nefret suçu işleyen, başkalarını taciz ya da tehdit edenler bundan böyle daha hızlı tespit edilip ağır cezalara çarptırılacak.

Almanya'da internette nefret suçlarına ağır cezalar geliyor

İlgili yasal düzenleme bugün Eyalet Temsilciler Meclisi’nde onaylandı.Almanya'da Eyalet Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yeni düzenlemeye göre, internet ve sosyal medya aracılığıyla işlenen nefret suçlarına ve aşırı sağcı suçlara daha ağır cezalar getiriliyor. İlgili yasalarda yapılan değişiklik, internet ortamındaki nefret suçlarının takibatının daha iyi yapılmasını amaçlıyor.

Düzenlemeye göre Facebook, Twitter gibi sosyal medya platformları, aşırı sağcı, ırkçı söylemleri ya da halkı kışkırtıcı, taciz, tecavüz ya da ölüm tehdidi içeren paylaşımları sadece silmekle yetinmeyip bu tür paylaşımları derhal Federal Emniyet Teşkilatı'na bildirmekle yükümlü olacak.

Sosyal medya platformları, faillerin yakalanabilmesi için paylaşımların yapıldığı bilgisayarların IP adreslerini de emniyet birimlerine iletecek.

Şifreler de paylaşılacak

Yeni yasal düzenlemeyle terör ya da cinayet gibi ağır suçlarda, kullanıcıların sosyal medyaya giriş şifrelerinin hâkim kararıyla yetkililere verilmesinin önü de açıldı. Kullanıcıların giriş parolaları şifreli bir şekilde kayıt altında tutuluyorsa, sosyal medya kuruluşları parolaları şifreli şekliyle yetkililere iletecek.

Yeni düzenlemeyle, sosyal medya üzerinden başka bir kişiyi yaralama, cinsel taciz ya da örneğin aracına zarar vermekle tehdit etmek, ölümle tehdit etmek gibi "nitelikli suç" kapsamına alınıyor.

Böylece bu suçu işleyenlere verilecek cezalar da ağırlaştırılıyor. İnternet yoluyla tehdit suçu işleyeneler iki yıla, ölümle tehdit etmek suçunda üç yıla, hakaret suçu işleyenler de iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Mevcut düzenlemede halihazırda fiili olarak işlenmiş suçların kamuoyunda desteklenmesi suç kapsamındaydı. Bundan böyle suç işlenmeden önce yapılan duyurular da suç kapsamına alınıyor.

Sağlık görevlilerine yönelik suçlar

Yerel politikacılara, sağlık personeline saldırının cezası da artıyor. Bundan böyle federal ve eyalet düzeyinde görev yapan politikacıların yanı sıra yerel politikacılara yönelik işlenen suçlar da ilgili ceza kanunu kapsamına alınacak.

Ayrıca acil servislerde görevli sağlık personeline; doktor ve hasta bakıcılara saldıranlar tıpkı itfaiye, asker ya da polise yönelik saldırılarda olduğu gibi artık beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Antisemit saikle işlenen suçlar da bundan böyle daha ağır cezalandırılacak. Yeni yasa kapsamında yerel politikacılar, gazeteciler ya da gönüllü hizmet sunanlar, adres bilgilerinin paylaşılmasını engelleyebilecek. Şimdiye kadar, yetkili makamlardan bazı şartlar altında yapılan başvurular sonucu üçüncü kişilerin isim, adres, medeni durum ve vatandaşlık bilgileri alınabiliyordu.

dpa/MK,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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