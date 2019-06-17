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Almanya’da iple asılı bulunan Türk çocuk hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

Almanya’da bir okulun spor salonunda iple asılı halde bulunan Türk kökenli A.T 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Geçtiğimiz günlerde, Almanya’nın Saarland Eyaleti’ne bağlı Schmelz kentinde 12 yaşındaki Türk kökenli A.T.

Almanya’da bir okulun spor salonunda iple asılı halde bulunan Türk kökenli A.T 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz günlerde, Almanya’nın Saarland Eyaleti’ne bağlı Schmelz kentinde 12 yaşındaki Türk kökenli A.T. bir okulun spor salonunun çatısında iple asılı halde bulunmuştu. 10 gündür komada olan A.T hastanede yaşamını yitirdi. Aile, doktorlardan ölüm haberini duyunca büyük üzüntü yaşadı.
Soru işaretleri ile dolu olan asılma olayı henüz aydınlanamazken, aile duruma isyan etti. Olay yerinde kimin veya kimlerin olduğu hala bulunamadı.

Otopsi yapıldı
Diğer taraftan, çocuğun vefatının ardından hastanede otopsi yapıldı. Savcılık ise olayı araştırmaya devam ediyor.
A.T. memleketi Tekirdağ’da defnedilecek.

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