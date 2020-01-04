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  4. Almanya'da Irak misyonu tartışması

Almanya'da Irak misyonu tartışması

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Süleymani'nin ABD’nin Irak'ta düzenlediği bir operasyon sırasında öldürülmesinin ardından, Almanya'nın gündeminde bölgedeki askerler var.

Siyasetçiler, askerlerin çekilmesi gibi seçenekleri dile getiriyor.Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Irak'ta düzenlediği bir operasyon sırasında öldürülmesinin ardından, Alman askerlerinin Irak misyonu ile ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Saskia Esken cumartesi günü Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, bölgedeki durumun değişmesi halinde büyük olasılıkla misyonun yeniden gözden geçirilmesinin gerekeceğini söyledi. Esken durumu şu anda tam olarak kestirebilmek mümkün olmadığı için misyonun askıya alındığını, sona erdirilmediğini vurguladı. "Askerlerin güvenliğini sağlamak için şu anda bu doğru karar. Durumun nasıl gelişeceğini takip etmeliyiz" diye konuştu. Esken ABD'nin saldırısına yanıt geleceğini ve bunun insan hayatına mal olacağını kaydetti.

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock ise Alman askerlerinin bir an önce Irak'tan çekilmesi gerektiğini söyledi. Alman ajansı dpa'ya konuşan Baerbock "ABD ve İran arasındaki gerilim dramatik şekilde tırmanıyor" dedi. Bu şartlar altında Irak'taki Alman askerlerinin güvenliğini sağlamanın mümkün olmadığını savunan Baerbock "Israrla Alman hükümetini, Alman birliklerinin bir an önce bölgeden ayrılması için harekete geçmeye çağırıyoruz" diye konuştu.

Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth de "güncel gelişmelerin ışığında misyonun" köklü bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin dış politika sözcüsü Norbert Röttgen ise Alman askerlerin Irak'taki misyonun sonlandırılmasına karşı çıkıyor. Röttgen Funke Medya Grubu'na cumartesi günü verdiği demeçte Irak ordusunun güçlendirilmesinin "Irak'ın bir devlet olarak gelecekte kendi güvenliğini sağlayabilmesi için kritik önem taşıdığını" kaydetti.

Almanya'nın IŞİD'le mücadele için bölgede toplam 415 askeri bulunuyor. Bu askerlerin 280'i Ürdün'de konuşlandırılmış durumda. Yaklaşık 90 Alman askeri Kuzey Irak'taki peşmergeyi eğitmek için görev yapıyor. Bu eğitim faaliyeti şu an için askıya alınmış durumda.

dpa/BW,ÖA

©Deutsche Welle Türkçe

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