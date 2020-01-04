Almanya'da Irak misyonu tartışması

Siyasetçiler, askerlerin çekilmesi gibi seçenekleri dile getiriyor.Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin Irak'ta düzenlediği bir operasyon sırasında öldürülmesinin ardından, Alman askerlerinin Irak misyonu ile ilgili tartışmalar yeniden alevlendi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Saskia Esken cumartesi günü Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, bölgedeki durumun değişmesi halinde büyük olasılıkla misyonun yeniden gözden geçirilmesinin gerekeceğini söyledi. Esken durumu şu anda tam olarak kestirebilmek mümkün olmadığı için misyonun askıya alındığını, sona erdirilmediğini vurguladı. "Askerlerin güvenliğini sağlamak için şu anda bu doğru karar. Durumun nasıl gelişeceğini takip etmeliyiz" diye konuştu. Esken ABD'nin saldırısına yanıt geleceğini ve bunun insan hayatına mal olacağını kaydetti.

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Annalena Baerbock ise Alman askerlerinin bir an önce Irak'tan çekilmesi gerektiğini söyledi. Alman ajansı dpa'ya konuşan Baerbock "ABD ve İran arasındaki gerilim dramatik şekilde tırmanıyor" dedi. Bu şartlar altında Irak'taki Alman askerlerinin güvenliğini sağlamanın mümkün olmadığını savunan Baerbock "Israrla Alman hükümetini, Alman birliklerinin bir an önce bölgeden ayrılması için harekete geçmeye çağırıyoruz" diye konuştu.