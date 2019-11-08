Almanya'da ırkçı cinayet kurbanı Mehmet Kubaşık'ın ismi bir meydana verildi

Son dönemde batılı ülkelerde artan yabancı düşmanlığına değinen Cebeci, "Artan ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılar, başta Türk toplumu olmak üzere göçmen toplumundaki endişeyi de arttırmıştır. Kutsal mekanlarımız olan camilerimiz bile hedef alınmaktadır. Irkçılığa, ayrımcılığa ve her türlü yabancı düşmanlığına karşı durmak için hep birlikte mücadele etmeliyiz." dedi.

İnsanların bir yandan en yakınlarını vakitsiz kaybetmenin acısını yaşarken, diğer yandan çeşitli iftira ve mesnetsiz suçlamalara da maruz kaldıklarını belirten Cebeci, uzun süren ve sonuçsuz kalan NSU davalarının toplumun adalet duygularını tatmin etmediğini ifade etti.

Başkonsolos Cebeci, burada yaptığı konuşmada, NSU terör örgütünün 8'i Türk 10 kişiyi öldürdüğünü hatırlatarak, bu acılı ailelerin uğradığı insafsız muamelenin toplumun hafızasında hala tazeliğini koruduğunu söyledi.

- "Irkçılığa karşıyız"

Belediye Başkanı Sireau ise Dortmund kentinin çok kültürlü, renkli ve toleranslı bir şehir olduğunu, bu özelliklere düşman olanlara karşı durduklarını dile getirdi.

Sireau, "Biz ırkçılara karşıyız, başkalarını dilinden, ırkından, kültüründen dolayı dışlayanlara karşıyız. Bizden sonraki kuşakların isminin yaşatılması ümidiyle, ailesinden sökülüp alınan Mehmet Kubaşık ismi bu vesileyle yıllarca korunup, saygıyla anılacaktır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kubaşık’ın kızı Gamze Kubaşık ise konuşmasında, "Ben sürekli Nazilerin bu cinayeti işleyebileceğini dile getirdim fakat bizi dinlemediler. Babam ve bizimle ilgili kötü şeyler düşünülmesini sağlamaya çalıştılar. Ben o zamanlar babamın ikinci kez öldürüldüğünü söylemiştim." dedi.

Bu günün kendileri için önemine vurgu yapan Kubaşık, "Bugün, 13 yıl sonra bu meydana onun ismi veriliyor ve bu meydan babamın anılarını yaşatıyor. Her gün buradan insanlar geçecek ve insanlara babamı hatırlatacak. Bu yaşananların bir daha yaşanmamasını istiyorum." şeklinde konuştu.